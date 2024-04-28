Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geekbench'te tespit edilen telefon, U23'ün devamı niteliğinde olacak.

Tayvan merkezli teknoloji devi HTC, uzun bir süredir akıllı telefon sektöründen uzaklaşmış durumda. Şirket artık yılda bir model bile üretmiyor. Ancak gelen son haberler, şirketin sessizliğini bozacağını gözler önüne seriyor.

HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni bir telefon, Geekbench veri tabanında tespit edildi. "2QDA100" olarak kodlanan telefon, büyük bir olasılıkla orta segmentte karşımıza çıkacak. Ancak Geekbench'ten alınan bilgiler, telefonun dikkat çeken özelliklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

HTC 2QDA100'ün Geekbench sonuçları:

Telefonun Geekbench sonuçlarına baktığımızda, 12 GB RAM ile donatılacak bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ayrıca bu telefonda 8 çekirdekli bir işlemci bulunacak ki bu işlemci, Snapdragon 7 Gen 3. Telefon, tek çekirdekli işlemlerde 1.095, çok çekirdekli işlemlerde ise 3.006 puan almış durumda.

HTC'nin piyasaya sürdüğü son telefonlardan biri, U23'tü. 25 Nisan'da Geekbench testi yapılan telefonun U23'ün devamı niteliğinde olacağına inanılıyor.