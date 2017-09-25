Dünyanın en ünlü 3 oyuncusu Messi, Neymar ve C. Ronaldo'nun FIFA 18'de hızları karşılaştırıldı. Sizce en hızlı oyuncu hangisi?

Dünyanın en iyi oyuncusu hangisi diye soracak olsam, buna cevabınız muhtemelen 2-3 oyuncu ile sınırlı kalacaktır. Bunlar da muhtemelen Messi, C. Ronaldo ve Neymar olacaktır. Peki, bu üç ünlü oyuncunun FIFA 18’de hızlarının nasıl olduğunı merak ettiniz mi?

Bir oyuncunun en önemli özelliklerinden birisi olan hız, bu üç futbolcu için çok büyük önem taşıyor. Oyunun genel oyuncu istatistiğine göre en yüksek puan alan oyuncusu 94 puanla C. Ronaldo oldu. Ronaldo’yu 93 puanla ezeli rakibi Lionel Messi ve 92 puanla Neymar takip ediyor.

Üç oyuncunun da puanları birbirine yakın olmasına rağmen hangi oyuncunun daha hızlı olduğu merak ediliyordu.

“ZAN OMG” isimli YouTube kanalının yayınladığı videoya göre sadece puanlarda görebildiğimiz oyuncu hız istatistiklerini karşılaştırmalı olarak gördük. Toplu ve topsuz olacak şekilde iki ayrı hız yarışına sokulan futbolcular, çizgili sahada bir noktadan başlayarak sahanın diğer ucuna doğru koşuyorlar.

Koşu sonucunda 3 futbolcu arasında en yavaşının Messi olduğunu söyleyebiliriz. Toplu koşuda 1. gelen C. Ronaldo, topsuz koşuda liderliği Neymar’a kaptırıyor. Tüm bunlara rağmen üç futbolcunun da birbirine yakın süreler yaptığını belirtelim.

İşte FIFA 18’de bu senenin en hızlı 10 futbolcu:

10. Kekuta Manneh- Columbus Crew

9. David Accam- Chicago Fire

8. Leroy Sane- Manchester City

7. Gareth Bale- Real Madrid

6. Jurgen Damm- Tigres

5. Ernest Asante- FC Nordsjælland

4. Mathis Bolly- Greuther Fürth

3. Hector Bellerin- Arsenal

2. Jonathan Biabiany- Sparta Prague

1. Pierre-Emerick Aubameyang- Borussia Dortmund