Genç Girişimcilerden Gençlere Özel Yeni Nesil Sosyal Ağ: Monkey

Bir dönemin popüler ağı Omegle gibi gençleri eşleştiren ancak çok daha farklı, dinamik ve yenilikçi bir yapıya sahip sosyal ağ Monkey yayınlandı.

Genç yaştaki girişimcilerin kurduğu yeni sosyal ağ uygulaması Monkey, Facebook'un oldukça yaşlandığını ve Snapchat'in de gereğinden fazla amaçla kullanıldığını söyleyerek 16-25 yaş aralığındakilerin telefonunda yeni bir uygulama olmak istiyor.

Bir dönemin popüler ağı Omegle gibi insanları videolu olarak rastgele eşleştirme temeline dayanan Monkey, Omegle gibi ancak cinselliğe dayanan amaçlardan ziyade gençlerin gerçekten iletişim kurduğu ve yeni arkadaşlar edinebileceği keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal ağ olmak istiyor. Aslında hedef kitlesi Snapchat ile aynı olan Monkey, Snapchat'in günlük hayattaki gerçek arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz bir ağ olduğunu ancak Monkey'in daha çok internet arkadaşlıklarını baz aldığını söylüyor.

Sadece iOS platformu için yayınlanan bu sosyal ağda rastgele eşleştiğiniz kişilerle sohbet ettikten sonra dilerseniz o kişiyi Snapchat'ten ekleyebiliyor ve sürekli olarak iletişiminizi Snapchat üzerinden sürdürebiliyorsunuz. Bu arada uygulama 16-25 yaş aralığına hitap etse de rastgele bir kişiyle eşleşmek için 18 yaş ve üzeri olmanız gerekiyor.