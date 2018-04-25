Microsoft, Yeniden Akıllı Telefon Piyasasına Dönüş Yapabilir

Akıllı telefon sektörünü kaybeden Microsoft, Windows 10 Lean sürümüyle yeniden mobil hazırlıkları yapmaya başladı.

Microsoft, akıllı telefon pazarının ilk yıllarında Android ve iOS’a karşı Nokia ile birlikte mücadele etmiş, ancak diğer işletim sistemlerinin popülerleşmesinden dolayı yarışı kaybetmişti. Şirket daha sonrasında tüm odağını Windows 10’la birlikte masaüstü bilgisayarlara aktardı. Microsoft, daha öncesinde her ne kadar pes etmiş gibi gözükse de, Windows 10’la birlikte bir kez daha mobil işletim sistemine girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Son birkaç yıldır kötü sonuçlar yaşayarak mobil alanında zarar eden Microsoft, gizli bir Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz senelerde Windows 10 Mobile’ı piyasaya sürmüş, ancak işletim sistemi beklediği ilgiyi görmemişti. Yayınlanan bir görselde ortaya çıkan yeni bir Windows 10 sürümü, şirketin yeniden mobile dönebileceğini gösteriyor. Windows 10 Lean(Yalın) sürümü, diğer sürümlerde olduğu gibi duvar kağıdı, Regedit gibi sistemin içinde yer alan pek çok özelliği barındırmıyor. Windows 10 için gelen bu yeni sürüm, cep telefon işlemleri için gerekli API’leri destekliyor. Bu API’ler normalde Windows 10 kurulumunda bulunmazlar. Yalnızca Windows 10 Mobile’de bulunan bu API’lerin Lean sürümünde yer alması, Microsoft’un bir işler çevirdiğini bizlere gösteriyor.

Microsoft Telefon Pazarına Geri mi Dönüyor?

Windows 10 Lean, Microsoft’un mobil pazarına geri dönüş kapısı mı olacak şu an için bilinmiyor, ancak şirketin bir şeyler çevirdiğini de bizlere gösteriyor. Microsoft, Windows 10 Mobile’i çıkardığında pek çok kişi bu işletim sistemini beğenmişti, hatta bazı kişiler Windows 10’un mobildeki pazar payını haksız buluyorlardı. Şirket, buradan cesaretlenip şansını birkez daha denemek isteyebilir.

Microsoft’un telefon pazarına geri dönüp dönmeyeceği kesin olmasa dahi şirketin CEO’su Satya Nadella’nın yaptığı bazı değişiklikler, bu olasılığı önemli ölçüde düşürüyor. Nadella, Windows 10 Mobile ekibini dağıtmış, üretim aygıtlarını durdurmuştu. Android ve iOS karşısında tutunamayan şirket, Nadella’nın bu adımıyla bu sektörde iflas bayrağını çekmişti. Yine de bu firmanın Microsoft olduğunu ve bazı şeyleri çok kolay bırakmayacağını hatırlamak gerekiyor. Şirketin işletim sisteminde en büyük eksikliği, uygulamaların çok az olması ve gerekli desteği alamaması olarak gösteriliyor. Belki de yeni işletim sistemi Android altyapısını kullanan bir arayüz olarak çalışacak ve bizlere Windows 10 ile Android’in karışımı bir iş çıkaracak.