Google Play Oyunları İndirmeden Denemenize Olanak Tanıyacak

Google Play Store’da kullanılacak yeni teknoloji, oyunları indirmeden önce kısa bir sürümünün oynanmasını sağlayacak.

Bazen akıllı telefona yeni oyun yüklemek için yer açmak oldukça sıkıcı bir iş olabiliyor. Hele birde o oyun beklendiği gibi çıkmazsa insanın gerçekten morali bozuluyor ve tüm uğraşlar boşa gidiyor. Google, Play Store’da kullanılmaya başlayacağı Play Instant teknolojisiyle bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu teknolojiyi özetlemek gerekirse, daha önce video izlerken ve oyun oynarken çıkan reklamlardan çok daha farklı değil. Bu reklamlar oyunun geliştiriciler tarafından seçilen kısa bir versiyonunu oynamanıza olanak tanıyor ve bu sayede oyun hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.

Google, geliştiricileri oyunun hangi kısmını oynatmak istedikleri konusunda serbest bırakacak. Bu nedenle bazen sunulan kısa versiyondan oldukça farklı oyunlarla karşılaşabiliriz, ancak Play Instant teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte oldukça faydalı işler çıkaracağını düşünüyorum.

Play Instant teknolojisi 2016 yılında Google’ın geliştiriciler platformunda duyurulmuştu. Ancak özelliğin Google Play’e eklenmesi oldukça uzun sürdü. Bu nedenle yaygın şekilde kullanılması da biraz zaman alabilir. Henüz Google kısa oyun tanıtımlarını geliştiricilere zorunlu tutmadığı için yalnızca isteyen geliştiricilerin kısa oyunlarına bakabileceğiz.