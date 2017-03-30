Hipnoz Etkili: Yüksek Sıcaklıkta Eritilen Alüminyum Jantlar

İzlerken gözlerinizi ekrandan ayıramayacağınız bir video.

Özellikle son birkaç senedir başta YouTube olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda, izlemesi sebepsiz yere insana keyif veren vurmalı, kırmalı, ezmeli, eritmeli videolar ciddi oranda popüler olmuş durumda.

Bunun tam olarak nedenini bilemiyoruz ancak sırf bu tarz içerikler barındıran videoların olduğu YouTube kanalları bile mevcut. Bu haberimize konu olan videoların yayınlandığı kanal, içerik bağlamında tam olarak öyle bir kanal olmasa da bazı videoları, tam da bahsettiğimiz türden, izleyini ekrana kitleyip hipnoz etkisi yapan videolar. Örneğin bu iki videodaki gibi. Eskimiş ve kullanılamaz duruma gelmiş alüminyum jantlar, yüksek sıcaklıklarda Hüküm Dağı'nın lavlarına düşmüş Sauron'un yüzüğü gibi eriyor.