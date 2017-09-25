Honda'nın Yeni Nesil Araçları Ülkemizde Üretilebilir

Honda'nın Türkiye'de en yetkili ismi olan Takuya Tsumura, Honda'nın gelecekteki yeni nesil elektrikli araçların Türkiye'de üretilebileceğini açıkladı.

Honda 2030 yılında hayata geçireceği üretilen her iki araçtan üçünün elektrikli olma projesini daha erken bir tarihe aldığını belirtti. Ülkemizin bu konuda önemli bir rol oynama potansiyeli mümkün. Bir fuarda açıklama yapan Tsumura, gerekli yasal koşullar sağlanılırsa yeni üretilecek elektrikli otomobillerin Türkiye'de üretilebileceğini düşünüyor. Gerekli imkanların fabrikada mevcut olduğunu belirten Tsumura, Şekerpınarı'nda yer alan Honda Fabrikası'nın bu araçların üretimine hazırlandığını belirtti.

Ülkemiz adına önemli bir atılım olma potansiyeli olan bu proje hakkında Tsumura, "Yeni elektrikli araçlarımızı Türkiye'de üretebiliriz. Türkiye'deki fabrikamız gerekli bilgi birikimine ve donanıma sahip. Bizim Şekerpınarı'nda yer alan fabrikamız, sağlam bir altyapıya sahip. Ancak bunlar yeterli olmuyor, üretimin gerçekleşebilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal konularda uzlaşılması gerek. Planlarımıza göre elektrikli araç üretimine ilk etapta Honda CRV modeli ile başlayacağız. Honda Şekerpınar Fabrikası için 400 ek istihdam üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bu yıl 35 bin adet otomobil üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor, 33 ülkeye de ihracat etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini ekledi.