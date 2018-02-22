Huawei Mate 10 Pro'ya Araba Kullanmayı Öğrettiler!

Huawei, Mate 10 Pro'nun içerisindeki Kirin 970 NPU'sunu merkez işlemci olarak kullanarak, otonom sürüş sistemi geliştirdi.

Akıllı telefonların içerisine yapay zekaya destek veren işlemciler koymak, yeni bir mesele değil. Genelde mobil telefon asistanları üretmek için kullanılan bu teknolojiyi, bir çok büyük akıllı telefon üreticisi, en iyisini ürettiğini iddia eder durur. Ancak Huawei bu iddiasını 1 aylık bir geliştirme süreciyle yeni bir seviyeye taşıdı. Porsche Panamera bir otomobili 5 haftada Huawei Mate 10 Pro'yu merkez kullanarak, otonom araca çeviren Huawei ekibi yapay zeka işlemcisinin ne kadar kuvvetli olduğunu da kanıtlamış oldu.

RoadReader projesi olarak adlandırılan projede, 5 hafta içerisinde telefonun yapay zeka işlemcisini ve sadece iki arka kamerasını kullanarak Porsche Panamera'nın kontrolü sağlandı. Daha sonrasında kontrolü verilen telefonun yapay zekası, arabayı engellere karşı sürüş geliştirebilecek şekilde eğitildi. Cihazın yapay zekası tam anlamıyla bir sürüş gerçekleştiremese de 1 aylık bir çalışma için sonuçlar harika gözüküyor.

Tabii ki otonom araç geliştiren bir sürü şirket var ve bu teknolojide katedilen yollar bundan daha fazla. Ancak bu teknoloji için Intel, MobilEye ve Nvidia gibi şirketler özel olarak araç işlemcileri üretiyorlar. Düşük güce sahip ve akıllı telefon için geliştirilmiş, Kirin 970 gibi bir işlemcinin böyle bir işi başarabilmiş olması bu yüzden inanılması zor.

Ancak Huawei, RoadReader projesini Barcelona'da birkaç gün sonra düzenlecek Mobile World Congress 2018'de standında sergileyecek. Fuar katılımcıları ise Huawei Mate 10 Pro'ya kendileri engelleri nasıl aşması gerektiğini öğretebilecek. Bu anlamda Huawei eğer reklamını yaptığı şeyi gerçekleştirebilmişse, Apple ve Samsung gibi bir süredir akıllı telefonlarına yapay zeka geliştirmeleri yapan firmalara yine büyük bir fark atmış gibi gözüküyor.

Son dönemlerde özellikle de ABD tarafından ambargo yiyen ve hükümet tarafından yapılan açıklamalarla marka değeri düşürülmeye çalışan Huawei'nin cevabının da her seferinde gerçekleştirdikleri harika teknolojik başarılarla olması da açıkçası hoşumuza gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Huawei yapay zeka konusunda da büyük markaların arasında yerini almadı mı?