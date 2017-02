Huawei, P10 ve P10 Plus'la İlgili Video Yayınladı!

Dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi konumundaki Huawei, yeni üst düzey akıllı telefonları sosyal medya üzerinden hatırlatmaya devam ediyor.

26 Şubat Pazar günü, yeni akıllı telefon duyuruları fırtınasında boğulmaya hazırlanın. Nokia, Huawei ve LG, 26 Şubat'ta bazı kartlarını masaya açmayı planlıyor: Heyecanla beklenen LG'nin amiral gemisi G6, Nokia'nın olası üst düzey telefonu ve hem Huawei P10 hem de P10 Plus. Huawei, bu kalabalıkta kendini unutturmamak için sosyal medyada bir video daha yayınladı.

Huawei P10 ve P10 Plus'ın üst düzey akıllı telefonlar baz alındığında alışılmadık renklerde olması bekleniyor. Geçen hafta boyunca Huawei, farklı renkleri referans alarak video klipler hazırlanmıştı. Bugün yayınlanan video yalnızca mor, altın, yeşil ve mavi renkli gövdeleri değil, aynı zamanda P10 / P10 Plus'ın arkasındaki çift kamera mimarisini de hatırlatıyor.

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi, donanımsal açıdan cimri davranmamış: 5.5 inçlik 1440 x 2560 çözünürlüğe sahip ekran, Kirin 960 yonga seti ve Mali-G71 MP8 Grafik işlemcisi hemen öne çıkıyor. P10 ve P10 Plus'ın arkasındaki kameralar da 12 MP olacak. Öz çekim kamerasının ise her iki modelde de 8 MP olması bekleniyor. P10 ve P10 Plus arasında küçük nüanslar mevcut. Muhtemelen P10'un ekranı düz olurken, P10 Plus kavisli ekran sunacak.

Dev markalar, alıştırma turlarına 25 Şubat'ta başlayacak olsalar da büyük bombalar için bir gün daha beklememiz gerekecek. Elbette asıl şölen 27 Şubat-2 Mart arasında düzenlenecek Mobile World Congress'te gerçekleşecek.