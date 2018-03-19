Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 ile P20 Pro’nun Avrupa’ya özel fiyatları sızdırıldı.

Huawei’nin bir süredir beklenen yeni amiral gemileri P20 ve P20 Pro’nun hemen hemen her özelliği ortaya çıktı. Telefonun tanıtılmasına az bir süre kalmasına rağmen donanım ve tasarım konusunda pek çok sızıntının yapılmasından dolayı telefonu bildiğimizi söyleyebiliriz. Buna rağmen akıllı telefon hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Twitter kullanıcısı Roland Quandt, yaptığı bir paylaşımla Huawei’nin yeni amiral gemilerinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Paylaşıma göre P20’nin 679 Euro (3290 TL+KDV), P20 Pro’nun ise 899 Euro’dan (4360 TL+KDV) satışa sunulacağı açıklandı.

Eğer sızıntı doğru çıkarsa Huawei’nin yeni amiral gemisi, fiyat konusunda müşterilerini memnun etmeyecek. 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte gelmesi beklenen P20 ile 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak P20 Pro’nun fiyatlarını açıklayan Quandt, bu modellerin Avrupa’ya özgü olduğunu açıkladı. Ülkelere ve bölgelere göre farklı varyantlarla geleceği açıklanan akıllı telefonların Huawei P20 Lite, P20 ve P20 Pro şeklinde üç farklı modelde sunulması bekleniyor.

P20 Pro’da 6.1 inçlik iPhone X benzeri çentikli bir ekranın bulunması beklenirken, aynı zamanda dünyada ilk 3 sensörlü arka kameraya sahip akıllı telefon olması da bekleniyor. Huawei’nin yeni amiral gemilerini 27 Mart’ta resmi olarak duyuracağı açıklandı. Bu zamana kadar akıllı telefonlar hakkında söylentiler devam edecektir.