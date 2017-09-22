iOS 11 Kontrol Merkezi'nde Wi-Fi Bağlatısı Kapatma Sorunu

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 11'in 'Kontrol Merkezi', Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarının bütünüyle kapatılması için yeterli değil. Tüm uygulamaların bağlantısını kesmek için 'Ayarlar'a gidip, bağlantıları buradan kapatmalısınız.

Apple’ın iPhone 5s ve yukarı modelleriyle birlikte iPad’ler için de yayınladığı iOS 11’in üçüncü gününe girerken yeni işletim sistemiyle ilgili kritik hatalar olduğuna dair herhangi bir şikayet gelmediğini görmek, olumlu bir gelişme.

Yeni mobil platformun kapladığı hafıza alanının rahatsız edici olduğu ve ilk kullanıcı deneyiminin herkes için tam olarak sorunsuz anlamda gerçekleştiğini söylemenin zor olduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte bilindiği kadarıyla yeni güncellemeyi durdurarak iOS 10’a geçiş yapmayı zorunlu kılacak önemli ve yaygın bir sorunun bugüne kadar gözlenmediğini de belirtmek isteriz.

Yazımızın konusu, radikal olarak yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi üzerine olacaktır. Kişiselleştirme konusuna her zamankinden daha fazla odaklanan yeni sistemin, yeterli sadelik ve faydayı sağlamadığı söylenebilir.

Sevsek de sevmesek de Apple, ekranın altını yukarı çekip her iki bağlantı seçeneklerini devredışı bıraksanız dahi, iPhone’unuzun Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını bir çok önemli özellik için açık tutmaya karar vermiş.

Eğer sadece bu işlemi gerçekleştirecek olursanız, Wi-Fi ağlarından ve bir çok Bluetooth aksesuarlarından bağlantınız kesilecek olmakla birlikte, her iki fonksiyonu da tüm ağlar ve cihazlar için bütünüyle devre dışı bırakmanız için Ayarlar menüsünü kullanmanız gerekecek.

Aksi takdirde bu bağlantılar AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Hadoff, Instant Hotspot ve Konum Servisleri gibi batarya ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek uygulamalar için açık kalmaya devam edecek. Aynı zamanda güvenlik açısından da uygun bir durum teşkil etmiyor. Yine de Apple bunun daha uygun olduğu kanaatindeyse, özelliğin yakın tarihte değişme ihtimali oldukça düşük.