iPhone 6S, iPhone X'dan Daha İyi Bir Tercih Olabilir

Şu an hemen hemen tüm Apple hayranları bir iPhone X'a sahip olmak istiyorlardır. Peki bu istek, ihtiyaçtan mı yoksa meraktan mı geliyor? Dürüst olmak gerekirse yeni bir akıllı telefon almayı düşünenlere iPhone X yerine iPhone 6S'i tavsiye edebilirim.

Bu makalede sizlere iPhone 6S’in iPhone X’dan daha iyi bir akıllı telefon olduğunu anlatacağım ve siz de bana deli diyeceksiniz. Fakat gerçek şu ki Apple’ın giderek artan ticari oyunları iPhone 6S’i yepyeni iPhone X’dan daha iyi bir akıllı telefon haline getiriyor.

Burada kastettiğimiz ‘iyi’ olma niteliği performans ya da zarafetten ibaret değil; güç, şarj ömrü ve fiyat gibi parametreleri ele alarak hangisinin tüketiciler için daha iyi bir akıllı telefon tercihi olduğunu ele alacağız.

Öncelikle şunu hatırlayalım; Apple, iPhone 6’dan, bir buçuk ay önce tanıttığı iPhone 8’e kadar tanıttığı tüm modellerde aynı tasarımı kullandı. Belki bu tasarım size çok hoş gelmeyebilir ancak Apple gibi bir şirket 4 yıl üst üste aynı tasarımı kullanıyor ve yüz milyonlarca satış gerçekleştirmeyi başarıyorsa bu tasarımın ‘iyi’ olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette iPhone X’un yepyeni bir tasarımı var. Ekran kasa oranı ilk defa mükemmele yakın bir durumda ve rahatsız eden çerçeveler yok falan ama gerçekten ihtiyacımız olan şey bu mu? Gerçekten teknolojiden beklentimiz birkaç milimetrelik çerçeveleri yok etmesi mi? Değil elbette.

iPhone 6S, ilk tanıtıldığında iPhone 6’nın geliştirilmiş versiyonu olarak görülmüştü. Fakat bir sonraki yıl tanıtılan iPhone 7 ile iPhone 6S arasındaki fark bundan bile küçüktü. Keza iPhone 8 ile iPhone 7 arasındaki farklar da kullanıcıların ağzını açık bırakan cinsten değil. Dolayısı ile cihazlar arasındaki performans farkları genellikle sadece sentetik testlerde fark edilecek kadar oluyor. Yani; eğer inanılmaz zorlu işlemler gerçekleştirmiyorsanız, iPhone X’un iPhone 6S’e göre tek avantajı uygulamaları birkaç milisaniye daha hızlı açması olacaktır.

iOS 11 ile birlikte gördük ki şarj ömrünü belirleyen en önemli faktör işletim sisteminin optimizasyonu. Peki sizce iPhone 6S’den çok da büyük bir bataryaya sahip olmayan 5.8 inç OLED ekranlı iPhone X, iPhone 6S’ten ne kadar daha uzun şarj ömrü sunacaktır? Muhtemelen aradaki fark, sizin okuldan ya da işten eve varış süreniz kadar olabilir. iPhone X belki hızlı ve kablosuz şarj gibi teknolojileri destekliyor olabilir ancak bu teknolojileri kullanmak için de ekstra ücretler ödemeniz gerekiyor.

Bir de fiyat konusu var tabi. 32GB’ın günümüz şartlarında ‘bazı’ kullanıcılar için yetersiz kalabileceğini düşünerek 128GB’lık iPhone 6S modelini ele alalım. 128GB iPhone 6S yalnızca 3299 TL. 79 TL’ye bir de Apple markalı koruyucu kılıf aldığınızda alışverişiniz sonlanıyor. Mevcut kablolu kulaklığınızı iPhone 6S ile birlikte kullanmaya devam edebilirsiniz. Toplam maliyet: 3378 TL.

iPhone X’un ise 128GB modeli bulunmuyor fakat biz 64GB’lık modelin ‘kısa vadede’ yetebileceğini düşünelim. 64GB iPhone X 6099 TL fiyat etiketine sahip. Madem iPhone X aldık hızlı şarj desteğini de kullanalım öyle değil mi? Kutudan çıkmadığı için 239 TL’ye bir hızlı şarj adaptörü almamız gerekiyor. Kablosuz şarj ped isterseniz de benzer bir ücreti gözden çıkarmalısınız.

iPhone X narin bir cihaz, kılıfsız olmaz; 229 TL’ye koruyucu kılıfımızı Apple’dan alabiliriz. Malum iPhone X’da kulaklık girişi bulunmuyor. Bu nedenle bir de kablosuz kulaklık almamız gerekiyor. Apple’dan 899 TL’ye AirPods’u alıyoruz ve 7466 TL’ye iPhone X alışverişimizi tamamlamış oluyoruz.

Şimdi temel sorumuz şu; iPhone X, aradaki küçük performans, kamera ve şarj ömrü gibi iyileştirmeler için 4088 TL farkı hak ediyor mu? Gerçekçi olmak gerekirse herhangi bir insanın bu farklara gerçekten ihtiyacı olduğuna inanmak zor. Elbette ki tercih sizin, fakat eğer temel amacınız ihtiyacınızı karşılamaksa iPhone 6S kesinlikle iPhone X’dan daha iyi bir akıllı telefon tercihi.