Apple, App Store'a ilişkin istatistikler paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili de detaylar verildi. Hükûmetin, 2 uygulamayı App Store'dan kaldırttığı ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, bu açıklama kapsamında App Store'da kaç uygulama bulunduğunu, geçtiğimiz yıl kaç uygulama için başvuru yapıldığını ve kullanıcıların davranışları gibi istatistikler paylaştı. Gelin hep birlikte, Apple'ın App Store ile ilgili paylaştığı verilere yakından bakalım.

Apple'ın açıklamasına göre App Store, 2023'ün sonu itibarıyla 1.870.119 uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca ise 6.892.500 uygulamayı App Store'da yayımlamak üzere inceledi. Ancak bunların 1.763.812 tanesi, geri dönüşü olmamak üzere reddedildi. Apple'ın sunduğu talimatlar doğrultusunda önce reddedilip sonra yayımlanan uygulamaların sayısı ise 277.923 olarak kayıtlara geçti. 116.117 adet uygulama ise App Store koşullarını ihlal ettiği için kaldırıldı.

Türkiye'den 809 uygulama için kaldırma talebinde bulunuldu

Apple, App Store'da bulunan 18.628 kez uygulama kaldırma için talepte bulunulduğunu aktardı. Apple'ın verilerine göre bu taleplerin 809 tanesi, Türkiye'den yapılmıştı. 1.462 talep için işlem yapıldığını söyleyen Apple, Türk hükûmetinin talebi ile 2 uygulamanın App Store'dan kaldırıldığını açıkladı. Şirket, bu uygulamaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Apple'a göre App Store'un haftalık kullanıcı sayısı, 734.673.588. Bu kullanıcılar, yine haftalık periyotta 787.999.950 kez uygulama indirmesi yapıyorlar. Bu kullanıcıları korumak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyen şirket, oluşturduğu engelleme politikası ile 1 milyar 838 milyon 127 bin 451 dolarlık dolandırıcılık girişiminin önüne geçtiğimi açıkladı.