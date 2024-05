Dell, Snapdragon İşlemcili 5 Yeni Yapay Zekâ Bilgisayarını Duyurdu

Dell, bugün Microsoft tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 5 yeni bilgisayarını duyurdu. Yapay zekâ odaklı olan bilgisayarlar, Qualcomm işlemcilerle donatılıyor.

Microsoft, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni yapay zekâ hamlelerini ve donanımlarını duyurmuştu. Bu etkinlik kapsamında yapılan duyurular bunlarla sınırlı değildi. Diğer şirketlerden de önemli açıklamalar geldi.

Bunlardan biri de Dell idi. Dell, uzun süredir beklenen Qualcomm işlemcili laptoplarını resmen duyurdu. Şirket, bu yıl içinde XPS 13, Inspiron 14, Inspiron 14 Plus, Latitude 7455 ve Latitude 5455’ten oluşan 5 cihaz çıkaracak. Bu sayı diğer tüm şirketlerden fazla.

Yeni XPS 13

En merak edilen cihazlardan biri Arm XPS 13 oldu. Cihaz, Qualcomm’un orta seviyedeki 12 çekirdekli Arm işlemcisi Snapdragon X Elite işlemciyle geliyor. 64 GB’a kadar RAM, 2 GB’a kadar depolama hızına sahip olacak cihaz, 3 farklı 13,4 inç ekranla gelecek. Biri 500 nitlik dokunmatik olmayan 120 Hz 1920x1200, diğeri 120 Hz, 500 nit, HDR’lı 2560x1600 ekran, üçüncüsü ise 400 nit, 60 Hz 2880x1800 OLED ekran olacak. Tüm versiyonlarda 1080p webcam mevcut. Fiyatı ise 1.299 dolardan başlıyor.

Latitude 7455 ve 5455

Latitude 7455’e baktığımızda Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci seçeneklerini görüyoruz. 14 inç 2650x1600 IPS dokunmatik ekranla gelecek bu cihaz, 32 GB RAM ve 1 TB depolama sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G gibi seçenekler de cihazda var.

Kardeşi Latitude 5455’te Snapdragon X Plus çipi var. Intel versiyonlara göre daha ince olduğu ifade edilen bu cihaz hakkında pek fazla detay paylaşılmadı. Ancak tıpkı diğer modeller gibi yapay zekâ odaklı bir bilgisayar olarak gelecek. Yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek bu cihazların fiyatı açıklanmadı.

Inspiron 14 ve Inspiron 14 Plus

Yeni Inspiron laptoplar, Arm tabanlı Snapdragon X Plus işlemciyle donatılmışlar. Dell, bu iki cihaz arasındaki farkları çok detaylandırmadı ancak Plus model 14 inçlik QHD+ çözünürlükte IPS dokunmatik ekranla gelecek. 16 GB RAM ve 1 TB’a çıkan SSD’yi de cihazda göreceğiz. Standart model hakkında çok fazla detay yok. Inspiron Plus 1.099 dolara satışa sunuldu.