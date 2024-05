Women in Games Türkiye, 25 Mayıs'ta Beyond Games isimli bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, oyun sektörüne girmek isteyen gençlerin profesyonellerle bir araya gelmesini sağlayacak.

Video oyun sektörünün dünya çapında hızla geliştiğini söylemek yanlış olmaz. Durum böyle olunca sık sık ülkemizden de sektöre dahil olan birçok insan görüyoruz. Yani Türkiye’de oyun sektörüne olan ilgi bir hayli artmış durumda. Yakında düzenlenecek bir etkinlik de özellikle oyun dünyasına atılmak isteyen gençleri yakından ilgilendiriyor.

Women in Games Türkiye, 25 Mayıs Cumartesi günü İzmir Originn’de “Beyond Games” ismini verdiği bir etkinlik gerçekleştirecek. Konferans, sektöre girmek isteyenlerin çok işine yarayacak.

Oyun dünyasına atılmak isteyen gençler, sektörden profesyonellerle bir araya gelecek

Beyond Games etkinliği, “We are in Games” mottosuyla düzenlenecek. Konferansta; oyun sektöründe girişimci olmak, yaratıcı endüstrilerde kendini geliştirmek ve kariyer yapmak isteyen gençler profesyonellerle bir araya gelecek.

Katılımcılar, oyun endüstrisinde farklı alanlarda çalışan deneyimli profesyonellerden öğrenme fırsatında bulunabilecekler. Ayrıca kariyer yolculuklarını şekillendirmek için fikir alışverişi de yapabilecekler.

Beyond Games etkinliği için kayıtlar başladı. Etkinliğin üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar için ücretsiz olduğunu belirtelim. Kontenjanın limitli olması nedeniyle kayıt yapılması zorunlu kılınmış. Kayıt yaptırmak isteyenler buradaki formu doldurabilir.

Women in Games Türkiye, 2015 yılında kadınların oyun endüstrisindeki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir oluşum olarak başlamıştı. Bu sürçte hackathonlar, bootcampler ile gençlere ulaştı, başarılı olan gençlere yurt dışı eğitim fırsatı sunmuştu. WING’in genel faaliyetleri arasında Art Hackathon, Hacking the Future, Let’s WoW gibi oyun sektörünün sürdürülebilirliği ve etki projeleri bulunuyor.