Steam’in dolara geçişinin ardından ülkemizdeki oyuncuların daha fazla tercih etmeye başladığı Epic Games, geçtiğimiz günlerde “Mega İndirim” kampanyasını başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında yüzlerce oyunun dev indirimlere girdiğini görmüştük.
Biz de sizler için eleştirmenlerden iyi notlar almış, oynarken çok seveceğini oyunları derledik. Aşağıdaki listeden, Metaciritic’te yüksek Metascore’lar almayı başarmış, oynarken pişman olmayacağınız ve indirim alan bazı oyunlara ulaşabilirsiniz. Epic Games indirimlerinin 13 Haziran TSİ 18.00’e kadar devam edeceğini belirtelim.
Epic Games indirimlerinde fiyatı düşen bazı yüksek Metascore’lu oyunlar
|Oyun
|İndirimli fiyatı (indirim oranı)
|Metascore
|Red Dead Redemption 2
|599,60 TL (%60)
|97
|Grand Theft Auto V
|374,50 TL (%50)
|97
|God of War
|449,50 TL (%50)
|94
|The Witcher 3: Wild Hunt
|207,25 TL (%75)
|92
|Metro 2033 Redux
|3,10 TL (%90)
|90
|Alan Wake 2
|729,60 TL (%20)
|89
|Horizon Forbidden West
|1.199,20 TL (%20)
|89
|It Takes Two
|419,99 (%65)
|89
|What Remains of Edith Finch
|37,50 TL (%75)
|89
|Dead Space
|629,99 TL (%65)
|89
Epic Games Mega İndirim kampanyasında fiyatı düşen daha fazla oyun için: