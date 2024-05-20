Epic Games, yakın zamanda birçok oyunun fiyatını düşüren Mega İndirim kampanyasını başlatmıştı. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen, eleştirmenlerden iyi puan almış bazı oyunları derledik.

Steam’in dolara geçişinin ardından ülkemizdeki oyuncuların daha fazla tercih etmeye başladığı Epic Games, geçtiğimiz günlerde “Mega İndirim” kampanyasını başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında yüzlerce oyunun dev indirimlere girdiğini görmüştük. Biz de sizler için eleştirmenlerden iyi notlar almış, oynarken çok seveceğini oyunları derledik. Aşağıdaki listeden, Metaciritic’te yüksek Metascore’lar almayı başarmış, oynarken pişman olmayacağınız ve indirim alan bazı oyunlara ulaşabilirsiniz. Epic Games indirimlerinin 13 Haziran TSİ 18.00’e kadar devam edeceğini belirtelim. Epic Games indirimlerinde fiyatı düşen bazı yüksek Metascore’lu oyunlar Oyun İndirimli fiyatı (indirim oranı) Metascore Red Dead Redemption 2 599,60 TL (%60) 97 Grand Theft Auto V 374,50 TL (%50) 97 God of War 449,50 TL (%50) 94 The Witcher 3: Wild Hunt 207,25 TL (%75) 92 Metro 2033 Redux 3,10 TL (%90) 90 Alan Wake 2 729,60 TL (%20) 89 Horizon Forbidden West 1.199,20 TL (%20) 89 It Takes Two 419,99 (%65) 89 What Remains of Edith Finch 37,50 TL (%75) 89 Dead Space 629,99 TL (%65) 89 Epic Games Mega İndirim kampanyasında fiyatı düşen daha fazla oyun için: İLGİLİ HABER Epic Games'in Yüzlerce Oyunda Dev İndirimler Sunan "Mega İndirim" Kampanyası Başladı: Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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