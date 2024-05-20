Microsoft, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle Windows bilgisayarlara getireceği yapay zekâ özelliklerini duyurdu.

Microsoft, yarın gerçekleştireceği geliştirici konferansı Built öncesinde bugün küçük bir etkinlik gerçekleştirdi. Yayımlanmayan ve gazetecilerin katılabildiği etkinlikte, yeni donanımlara ve Windows’a gelecek yapay zekâ özelliklerine odaklanıldı.

Şirketin bugün yaptığı duyurulardan biri de “Copilot Plus PC” ismini verdiği yepyeni bir hamleydi. Bu marka ismi, yapay zekâ özelliklerinin cihazlarda yerleşik olarak geldiği zamanlarda kullanılacak.

Birçok markanın cihazı Copilot Plus PC kapsamına girecek

Microsoft’un açıklamasına göre Copilot Plus PC olarak nitelendirilebilecek bilgisayarlar, şirketle ortak çalışan birçok firmayı içerebilecek. Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer ve ASUS gibi markaları bunlara örnek olarak verebiliriz. Ayrıca şirketin kendi Surface cihazlarında da göreceğiz.

Bu markaların tanıttığı yeni cihazlarda yapay zekâ donanımının yerleşik olarak geldiğini göreceğiz. Yani bulut ihtiyacı kalmayacak. Özellikler, bilgisayarlara yerleştirilen NPU çipler yoluyla mümkün hâle gelecek. Şirket, NPU'ya ek olarak bu cihazların en az 256 GB SSD ve 16 GB RAM ile gelmesi gerekeceğini söylüyor. Şirketin beklentisi önümüzdeki yılda 50 milyon Copilot Plus PC satılması.

Bunun dışında yeni laptopların Apple’ın M3 işlemcili MacBook Air’lardan %58 daha hızlı olacağını ve tüm gün süren batarya ömrüyle geleceği de açıklandı. Arm tabanlıların 15 saat internette gezinme sunacağı da eklendi. Ancak Microsoft, tüm “Copilot Plus PC” cihazların mı böyle olacağını yoksa sadece kendi Surface cihazlarından mı bahsettiğini açıklamadı.

Recall özelliği, yapay zekânın bilgisayarda yaptıklarınızı hatırlamasını sağlayacak

Microsoft’un CoPilot Plus PC ile gösterdiği özelliklerden biri “Recall” yani Türkçesiyle “Hatırlama”ydı. Windows 11'e gelecek bu özellik, bilgisayarınızdaki yapay zekânın görsel bir hafızaya sahip olmasını sağlıyor. Böylece cihazınızda yaptığınız her şeyi hatırlayıp sizinle paylaşabiliyor.

Recall'ın yetenekleri oldukça geniş. Uygulamalarda yaptığınız şeyleri kaydetme, canlı toplantılardaki iletişimleri izleme, araştırma için ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerini hatırlama gibi birçok işleve sahip olacak. Yani artık bilgisayarınızda yaptığınız hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey, yapay zekâ destekli arama gibi işlevi olan bir hatırlama eylemi gerçekleştirmek olacak. Bu şekilde araç, size hatırlamak istediğiniz şeyi gösterecek.

Recall özelliği, maalesef tüm Windows bilgisayarlarda çalışmayacak. Sadece şirketin "Copilot Plus PC" olarak nitelendirdiği, yerleşik NPU işlemcilerle gelen cihazlara sahip olmanız gerekecek.

Copilot asistanı GPT-4o desteği kazanıyor

Microsoft'un bugün yaptığı bir diğer duyuru ise sohbet botu Copilot'un kullandığı modelle alakalıydı. Şirket, Copilot'un OpenAI'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı, ses, metin ve görsel yetenekleriyle herkesin ağzını açık bırakan GPT-4o desteğine kavuşacağını duyurdu.

Copilot, bu şekilde kullanıcının bilgisayarının ekranını görerek ona yardımcı olabilecek. Şirket, buna örnek olarak etkinlikte Minecraft'ı kullandı. Yapay zekâ oyuncunun neler yapabildiğini ekrandan izleyebildi ve ona yardımcı oldu.

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