Sabahları uyandığınızda sanki gece siz uyurken şark sofrası kurulmuş da her şeyi zorla yedirmişler gibi bir tat alıyor musunuz? Merak etmeyin, bu oldukça yaygın bir durum.

Filmlerde gördüğümüz kadarıyla karakterler her zaman taze bir nefes alarak uyanırken gerçek hayatta işler maalesef o kadar da hoş değil.

Bu nahoş sürprizin neden kaynaklandığını merak ediyor musunuz? İşte sabahları ağzınızda oluşan o iğrenç tatla ilgili bilmeniz gerekenler...

Bu durumun birkaç olası nedeni var.

Elbette ilk akla gelen ağız hijyeni. Hijyene dikkat etmeden, diş fırçalamadan uyumak bu gibi tatlara kapı aralar. Fakat tüm hijyen sıralamasına uyup hâlâ bu tadı alanlar, oradasınız biliyoruz.

İşte ağız bakımı dışında başka bir sebep: Uyku sırasında tükürük miktarının azalması. Tükürük, gün içerisinde ağzımızın kötü kokmasını da engelleyen bir şeydir. Uyku esnasında tükürük miktarımız azalırsa ağız kuruluğu gerçekleşir, bu da geriye hoş olmayan bir koku ve tat bırakır.

Eğer sigara kullanıyorsanız maalesef bu tatlardan kaçışınız biraz daha zor olabilir.

Sigara veya tütün ürünleri kullanmak, ağız sağlığınızı olumsuz etkileyerek kötü bir tat oluşmasına sebep olan yegâne unsurlardan birisi. Ancak tek sebep olarak yine de sıralamamız doğru olmaz.

Bu sebeplerin yanında bir de sağlık sorunları var. Özellikle de diyabet, sinüs enfeksiyonları veya geniz akıntısı gibi durumlar, sabahları kötü bir tat hissiyle sizi karşılarlar.

Peki sabah sabah bu iğrenç tatla uyanmamak için ne yapabiliriz?

Dişleri düzenli fırçalamak gibi basit sebepleri sıralamayacağız çünkü ağız hijyeni bu sorunun önüne büyük oranda geçecektir. Fakat hâlâ devam ediyorsa bir diş hekimine danışmanızı öneririz. Çünkü bu kötü tadın sebebi her zaman hijyenle alakalı olmayabiliyor.

Reflü gibi çeşitli sağlık sorunları da bu tadı almanızın başlıca sebepleri. O yüzden bu sağlık sorunlarını önceden tespit etmek, olası sorunların da önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

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