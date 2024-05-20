LG'nin, Meta ile şubat ayında yaptığı genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü ortaklığını daha üç ay bile olmadan sona erdirdiği iddia edildi. Şirketin Apple Vision Pro'ya rakip kendi gözlüğünü geliştirdiği söylentileri de var.

Birçok farklı alanda faaliyet gösteren Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, son zamanlarda iyice popülerleşen genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlükleri için birkaç ay önce önemli bir hamle yapmıştı. Şirket, bu konuda Quest cihazlarıyla öne çıkan Meta ile şubat ayında ortaklığa gitmişti. İkilinin yeni nesil XR gözlüklerinde birlikte çalışarak sektörde öne çıkacağı ifade edilmişti.

Ancak bugün gelen bilgiler, bu iki dev arasındaki ortaklığın çok kısa sürdüğünü ortaya koydu. İddiaya göre LG, daha üç ay bile dolmadan ve XR konusunda herhangi somut bir adım atılmadan iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

İddiayı yalanlayan LG’nin, Vision Pro’ya rakip geliştirmek istediği söyleniyor

Kore’den birçok kaynak, iki şirket arasında “sinerji eksikliği” olduğu gerekçesiyle ortaklığın yürümediğini belirtti. Öte yandan direkt olarak LG’den gelen bir açıklamada ise iddiaların doğruyu yansıtmadığı ifade edildi: “LG Electronics, Meta ile şubatta yaptığı XR ortaklığını sürdürüyor ancak hızını kontrol ediyor.” Buradan ortaklık sona ermese bile çalışmalarda yavaşlama olduğunu anlayabiliyoruz.

Ayrıca şirketin karma gerçeklik alanında iddialı yapabilecek bir ürünün de geliştirdiği bilgisi var. Buna göre şirket, Apple’ın Vision Pro cihazına rakip olabilecek bir XR başlığı geliştiriyor. Meta ile ortaklığın bu başlıktan etkilendiği de iddialar arasında. Hatta Prime Video içeriklerini getirmek için Amazon’la görüşmeye başladığı bile söyleniyor. Tabii ki bunların hiçbiri doğrulanmadığı için şimdilik kesin konuşmak mümkün değil.

Meta ve LG birliği, Meta’nın sanal evreni Horizon Worlds’ü LG’nin TV tarafındaki içerik ve hizmetleriyle birleştirecekti. Bu kapsamdaki ürünlerin ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ayrıca Meta’nın dil modelleriyle cihazlarda yapay zekâ desteği de sunulacağı tahmin ediliyordu. Şimdi gelen iddialardan sonra bunların ne kadarının gerçek olacağını bilemiyoruz. Bir başka söylentiye göre planlar 2027’ye bile itilmiş olabilir. Yani ortaklık devam etse bile ürünler iyice gecikecek.