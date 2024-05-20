Microsoft, bugünkü etkinliğinde yeni yapay zekâ bilgisayarları Surface Laptop ve Surface Pro'yu tanıttı. İşte Arm tabanlı işlemcilerle gelen cihazların özellikleri.

Microsoft, yarınki geliştirici konferansı öncesinde bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirketin etkinlikteki ana odağı tabii ki yapay zekâ özellikleriydi. Ancak bunlara ek olarak donanım duyurusu da yapıldı. Şirket, Arm tabanlı yeni Surface bilgisayarını duyurdu.

Aslında şirketin birkaç ay önce Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6’yı duyurduğunu görmüştük. Ancak o bilgisayarlar sadece işletmelere yönelikti. Bugün tanıtılan Surface Laptop ve Surface Pro isimli cihazlar ise tüm tüketicilere yönelik. Aradaki en büyük farkı ise işlemcileri.

Yeni Surface Laptop, Snapdragon X Elite işlemciyle geliyor

Diğer versiyonlardaki Intel işlemcilere kıyasla Surface Laptop’ta Arm tabanlı Snapdragon X Elite işlemciyi görüyoruz. Bu da şirketin Arm tabanlı Windows’a geçişinin bir hamlesi olarak nitelendirilebilir. Cihaz, bu işlemcisi sayesinde direkt olarak Apple’ın M serisi işlemcili MacBook bilgisayarlarına rakip olmayı amaçlıyor.

Yeni Surface Laptop, 4 renk seçeneğiyle sunulacak. Cihazın 600 nitlik 13,8 ev 15 inçlik iki versiyona sahip olduğunu da ekleyelim. Şirket, cihazın önceki nesilden %80 daha hızlı olduğunu ve 22 saate kadar video oynatma sunabildiğini söylüyor.

Apple’dan görmediğimiz dokunmatik ekran da yeni Surface Laptop da mevcut. 3 adet 4K monitör desteğini de ekleyelim. Bunun dışında cihazda 32 GB’a kadar çıkan RAM seçenekleri sunulacak. Çok yakın zamanda çıkış yapan 6 GHz versiyon Wi-Fi 7 de yeni bilgisayarda mevcut. Cihazın Copilot'a hızlıca erişmeyi sağlayan bir yapay zekâ tuşuna sahip olduğunu da belirtelim.

Tabii ki yeni bilgisayar bir “yapay zekâ bilgisayarı” olarak geliyor. Bugün tanıtılan, yapay zekânın cihazınızda yaptığınız her şeyi hatırlamasını sağlayan Recall isimli özellik de dahil Windows’un birçok yapay zekâ özelliğini çalıştırmasını sağlayacak bir NPU cihazda mevcut. Yeni Surface Laptop, şirketin yerleşik yapay zekâ ile gelen bilgisayarlar için belirlediği “Copilot Plus PC” markalandırmasının bir örneği. Bilgisayarın Intel versiyonlarına kıyasla yapay zekâ özelliklerini daha önce alacağını da belirtelim.

Yeni Surface Pro neler sunuyor?

Şirketin bugün tanıttığı bir diğer cihaz ise tablet laptop karışımı olan Surface Pro idi. Bunun da birkaç ay önce tanıtılan Surface Pro'dan farkı Snapdragon X işlemcisi. Ancak işlemci dışında işletmelere yönelik versiyonuyla benzerlikler taşıyor.

Yeni Surface Pro, çıkarıp takılabilen bir klavyeye sahip. Klavyede tıpkı diğer versiyonda olduğu gibi bir Copilot yapay zekâ tuşu bulunuyor. Bu tuş, hızlıca Copilot'a erişim sağlıyor. Surface Pro'nun 13 inç ekran ve 64 GB RAM ile geldiğini belirtelim. Yine "Copilot Plus PC" markası altında bir cihaz olacak bu bilgisayar, Windows'taki yapay zekâ özelliklerinin çalışmasını sağlayacak NPU'ya sahip.

Microsoft'un açıklamasına göre yeni Pro, önceki versiyondan %90 daha hızlı ve 5G desteğine sahip. Yepyeni bir OLED ekranı da bilgisayarda görüyoruz. Wi-Fi 7, şimdiye kadarki en iyi Surface kamerası olarak nitelendirilen bir kamera, hepsinin kendine has bir güzelliği olan 4 renk seçeneği dikkat çeken diğer kısımlarından.