Cem Yılmaz, bugün G.O.R.A serisinin hayranlarını çok sevindirecek bir açıklama yaptı. Netflix'te yayımlanacak GORA 4 GORA isimli film duyuruldu.

Cem Yılmaz’ın kaleme alıp başrolde oynadığı komedi ve bilim kurgu filmi G.O.R.A., 2004 yılında çıkış yapmıştı. Uzaylılar tarafından kaçırılan Arif isimli karakterin yaşadıklarını konu edinen yapım, Türk sinema tarihinin en sevilen filmlerinden biri olmuştu.

Yıllar içinde G.O.R.A.’nın bir seriye dönüştüğünü de görmüştük. 2008 yılında A.R.O.G ismi verilen bir film çıkmıştı. 2018’de ise Arif V 216 isimli bir yapımla karşılaşmıştık. Şimdi ise Cem Yılmaz’dan hayranları çok sevindirecek bir haber geldi.

Yepyeni G.O.R.A filmi geliyor!

Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak daha fazla bekleyemeceğini belirtti ve yepyeni bir G.O.R.A filminin geleceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet.”

Cem Yılmaz’ın paylaşımından filmin posterini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra yapımın GORA 4 GORA olarak isimlendirileceği de görülüyor. Yılmaz’ın aktardığına göre yapım, Netflix üzerinden hayranlarla buluşacak.

Yeni G.O.R.A filmiyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Çıkış tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında şimdilik bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.