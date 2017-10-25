iPhone X'da Uygulama Geçişinin Nasıl Olduğunu Gösteren Video

Home tuşunun bulunmadığı iPhone X'un uygulamalar arası geçişi kısa bir videoda gözüktü. Videoya göre iPhone X, birçok uygulama arasındaki geçişi saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Apple’da Home tuşunun yer almadığı ilk iPhone, 27 Ekim’de ön siparişe çıkacak. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’la birlikte duyurulmasına rağmen 3 Kasım’a kadar bekletilen iPhone X diğer iPhone’ların Home tuşu sayesinde kolaylıkla yaptığı işlemleri nasıl yapacak, telefon gelince göreceğiz. Ancak yayınlanan son bir videoda çok güzel bir el hareketi ile uygulamalar arasında geçiş yapabildiğimizi gördük.

iPhone X’un ekranında yapacağınız eğimli bir parmak hareketi ile uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabileceksiniz. Bu durum basit bir özellikmiş gibi gözükmesine rağmen, günlük kullanımda kullanıcılara çok büyük bir rahatlık sağlayacak.

Telefonun anasayfasında yapılan geçişler gibi uygulamalar arası geçiş yapmaya izin verecek iPhone X, bu özelliği ile herkesten tam not alacak gibi duruyor. Özellikle WhatsApp-Spotify gibi uygulamalarda hızlı geçişler yaparak telefonu çok daha hızlı ve işlevsel kullanabileceğiz.

iPhone X’da yer alan geçiş hareketini animasyon olarak inceleyince yine çok hoş ve akıcı olduğu gözlemleniyor. Bir önceki uygulamayı küçültüp diğerini ortaya çıkartan animasyon, iPhone X’da beğenilmesinin ardından diğer telefonlarda da kullanılmaya başlanabilir. Peki, sizce iPhone X’da yer alan uygulama geçişi nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum.