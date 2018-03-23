iPhone X, Face ID Hatasını Reklamında da Gizleyemedi

Apple, geçen hafta iPhone X için yeni bir reklam yayınladı ve yeni Face ID kilidi açma özelliğini gösterdi. Apple, ayrıca bize İPhone X'in bir iMessage metninin karşısında nasıl çaresiz kaldığını ve iOS 11 kurbanı olduğunu da bizlere fark etmeden kendi elleriyle göstermiş oldu. Göreceli olarak küçük bir sorun olsa da Apple, YouTube için reklamın bahsi geçen sahnesini tekrar çekti.

Bahsi geçen reklamın güncel halini Youtube'dan izleyebilirsiniz. (Spoiler Alarmı!) Hatanın güncellenmiş hali videonun 41.saniyesinde bizlerle oluyor. Reklamın orijinal halindeki hatayı görmek için buraya tıklayabilirsiniz. İLGİLİ HABER iOS 11'deki Hata Sebebiyle Siri, Mesajları Herkese Okumaya Başladı



Apple’ın orijinal Face ID reklamı geçen hafta 9to5Mac yazarı Benjamin Mayo'nun dikkatli gözlerinden kaçmamış, kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan açıklamalara göre Apple iOS 11.3 yaması ile bu sorunun üstesinden gelmek istiyor. İOS 11'i düşündükten sonra 'güncelleme' yerine 'yama' kelimesinin daha adaletli olduğu görüşündeyim. Konuyla ilgili orjinal ve değiştirilen görüntüler hemen aşağıda. Apple’ın orijinal Face ID reklamı geçen hafta 9to5Mac yazarı Benjamin Mayo'nun dikkatli gözlerinden kaçmamış, kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan açıklamalara göre Apple iOS 11.3 yaması ile bu sorunun üstesinden gelmek istiyor. İOS 11'i düşündükten sonra 'güncelleme' yerine 'yama' kelimesinin daha adaletli olduğu görüşündeyim. Konuyla ilgili orjinal ve değiştirilen görüntüler hemen aşağıda. İLGİLİ HABER iOS 11.3 Beta 6 Yayınlandı: İşte Getirdiği Yenilikler Apple’ın iOS 11’deki hatalardan sonra, iOS 12’de güvenilirlik ve performansa ne derece fazla odaklandığı düşünülürse bu tür küçük hatalar bile prestij açısından oldukça sorunlu olabilir. Üstelik böyle bir hatanın kendi çektikleri bir reklam filminde fark edilmeden yayınlanması ise bambaşka bir tartışma konusu. Dileklerimiz,umarım uzun vadede daha fazla iPhone X reklamı düzeltilmek zorunda kalmaz.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/3/23/17155756/apple-ios-11-bug-iphone-x-ad

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