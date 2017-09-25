Bu Mobil Oyun Kaybolan Bir Telefonu Kurcalamanızı Sağlayacak

Bankta otururken bulduğunuz bir telefon ne gibi gizemler taşıyabilir? Laura isimli kızın telefonunu kurcalayarak gizemi çözmeye çalışın.

Son yıllarda bilgisayar oyunlarını bile tahtından etmeye başlayan mobil oyunlar, yaratıcı fikirleri ile insanları hayrete düşürüyorlar. Hem Google Play hem de Apple Store’un adeta oyun çöplüğüne dönüştüğü bir dönemde, yine çok yaratıcı bir oyun ortaya çıktı. “Another Lost Phone: Laura’s Storey” ismiyle yayınlanan yeni oyun ücretli olarak satılıyor, ancak diğer oyunlardan farklı olması oyunu farklı bir yere koymamızı sağladı.

Oyunun ismini Türkçe’ye çevirmek gerekirse, “Başka Bir Kayıp Telefon: Laura’nın Öyküsü” şeklinde olacaktır. Oyunda, kaybolan telefonu inceliyorsunuz. Metinler, e-postalar, fotoğraflar ve çok daha fazlasını inceleyerek Laura’ya ne olduğu araştıracak ve eğer bir suç işlendiyse sorumluları ortaya çıkaracaksınız.

Aslında isminden de anlayacağınız üzere bu ilk oyun değil. “A Normal Lost Phone” ismiyle bir oyun çıkartan Accidental Queens isimli firma, oyuna çok fazla ilgi gelmesinin ardından bu oyunu çıkarma kararı almışlar. İlk oyunun ana temasını beğenmediklerini söyleyen geliştiriciler, bunun üzerine ikinci oyunla gerçek bir gizem çözmeye çalışma kararı aldıklarını belirttiler.

Günümüzde telefonların kişisel şeyler olduğu için karıştırılmamasıyla alakalı ciddi kavgalar döndüğü için yeni oyunda da bu soruna değinilmiş. Geliştiriciler oyuna başlamadan önce, “bir kişinin kişisel mesajlar asla gözetlenmemelidir” gibi bir uyarı mesajı paylaşmışlar. Ayrıca bu oyunda, Laura’nın rızası olmadan müdahale etmenizin imkanı yok.

Sosyal değerlere de değinen oyuna Google Play üzerinden 11,99 TL’ye, Apple Store üzerinden ise 2,99 dolara sahip olabilirsiniz. Birazcık İngilizce'niz varsa, oyunun hoşunuza gideceğini düşünüyorum.