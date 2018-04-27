LG G6 modeli için Android Oreo güncellemelerinin 30 Nisan'da başlayacağını açıklayan LG, ardından LG G5 ve V20 modellerinin de güncelleneceğini söyledi. Güncellemenin ardından G6'nın V30 ThinQ'in yapay zeka özelliklerini alması muhtemel.

Müşterilerine güncellemeleri çok daha hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yayınlamayı amaçlayan LG, bu ayın başlarında Güney Kore’de ilk Yazılım Güncelleme Merkezi’ni açmış ve Nisan ayı sonuna kadar geçtiğimiz yıl tanıtılan LG G6 amiral gemisine Android Oreo güncellemesini yayınlamayı vadetmişti.

Yeni bir açıklama gerçekleştiren LG, G6 için Android Oreo güncellemesini 30 Nisan’da dağıtmaya başlayacaklarını doğruladı. Güncelleme ilk olarak Güney Kore’deki cihazlar ile sınırlı olacak. Fakat ilerleyen zaman içinde global piyasadaki LG G6 modelleri de hem OTA hem de LG Bridge ile cihazlarını güncelleyebilecekler.

LG’nin açıklamasına göre V30 ThinQ ile tanıtılan bazı yapay zeka özelliklerini LG G6 modeline sunmak da şirketin planları arasında yer alıyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde LG G6 kullanıcıları fazlasıyla memnun olacaktır. Ayrıca yine LG’nin açıklamasına göre G6’nın ardından LG V20 ve LG G5 de Android Oreo güncellemesi alacak.

Global pazardaki LG G6 modellerinin ne zaman Android Oreo güncellemesi alacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat zaten Nisan ayının sonuna geldiğimizi düşünürsek Güney Kore’de bulunmayan G6 kullanıcılarının Android sürüm yükseltmesi için Mayıs ayı ortalarını beklemesi gerektiğini söyleyebiliriz.