Apple, kazanç çağrısında ilk çeyrek gelirlerini açıklamanın yanı sıra 110 milyar dolar değerinde, rekor bir hisse geri alım programı da duyurdu. Hem bu program hem de gelirlerin düşüşe rağmen beklenti üstüne çıkması, şirket hisselerine olumlu yansıdı.

Apple, bugün 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Sonuçlarda, bilgisayar dışındaki satışların arttığı görülürken diğer cihazlarda azalma yaşandı. Bu durum gelirlere ve kâra da yansıdı ve şirket, 90,8 milyar dolar gelir elde ederek yıllık bazda %4 civarında düşüş yaşadığını bildirdi. Ancak şirketin bu açıklaması olumsuz etki göstermedi. Çünkü gelirler, analistlerin beklentilerinin üstüne çıkmayı başardı. Yani Apple, tahmin edilenden iyi bir performans gösterdi.

Apple’ın tek yaptığı açıklama bu değildi. Şirket, ayrıca tarihin en büyük hisse geri alımını yapacağını da duyurdu. Bedeli 110 milyar dolar olarak açıklandı.

Kazanç açıklaması ve hisse geri alım programı duyurusunun ardından hisseler arttı

110 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı, son yıllarda ABD’deki şirketler arasında bir rekor oldu. Önceki rekor da yine Apple’a aitti. Şirket, 2018’de 100 milyar dolarlık geri alım yapmıştı. Hisse geri alım, bir şirketin açık piyasadan veya hissedarlardan kendi hisselerini alması anlamına geliyor. Şirketler, bu stratejiyi mevcut hisse sayısını azaltmak ve hissedarlar için kalan hisselerin değerini artırmak için kullanıyor. Ayrıca hisse başı kazancı da artırabiliyor.

Yani bu tarz bir hamle olumlu sonuçlar oluşmasına neden oluyor. Nitekim Apple hisseleri de bunun yaşandığını ortaya koydu. Hisseler, şirketin beklentilerin üstünde kazanç ve 110 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklamasının ardından %6 kadar artarak 184 dolarlara kadar çıktı. Bu haberin yazıldığı sırada ise 173 dolardan işlem görüyor.

Apple’ın bu yılın ilk çeyreğindeki kazançları için: