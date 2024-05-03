vivo, yeni akıllı telefonu Y100 4G'yi duyurdu. Telefon, bazı pazarlarda satışa sunulan vivo V30 Lite 4G'nin yeniden markalandırılmış versiyonu

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "Y100 4G" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu akıllı telefon, birkaç ay önce duyurulan Y100 5G'nin yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Ayrıca bazı pazarlarda satışa sunulan vivo V30 Lite 4G'nin yeniden markalandırılmış versiyonu.

vivo Y100 4G, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranın tepe parlaklık değeri ise 1.800 nit olarak açıklandı. Delikli yapıdaki ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca parmak izi okuyucu sensör de ekran altına entegre edilmiş durumda.

Karşınızda vivo Y100 4G

vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca bu akıllı telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Kullanıcılar, depolama alanındaki 8 GB'lik bölümü sanal RAM olarak atayabilecekler. Telefonun bataryasının 5.000 mAh kapasiteli ve 80W hızlı şarj desteği sunduğunu, işletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile karşılaştığımızı söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü gibi görünse de aslında ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 2 MP. Telefondaki üçüncü kamera bölümünde titreşim sensörü bulunduğunu söyleyelim.

vivo Y100 4G teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 1.800 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 RAM 8 GB (LPDDR4X) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + titreşim sensörü İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14) Batarya 5.000 mAh (80W) Boyutlar 163,17 x 75,81 x 7,79 mm Ağırlık 186 gram

vivo Y100 4G fiyatı: