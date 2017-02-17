LG G6'nın Görüntüleri ve Özellikleri Sızdırıldı!

LG'nin yeni amiral gemisi G6'nın gerçek hayat görselleri, cihazın özellikleri ile birlikte sızdırıldı.

LG'nin yeni amiral gemisi G6 cephesinden sızıtılar gelmeye devam ediyor. Cihaz hakkında ortaya çıkan en son görüntüler ise cihazın neye benzediğini gözler önüne seriyor. Cihazda sürekli açık ekran yani Always On özelliği devam ediyor.

Arka tarafına baktığımızda kavisli bir arka panel görüyoruz. Cihazın en göze çarpan özelliği ise kasasının metal oluşu. Şüphesiz, güneş gibi parlıyor. Çift kamera kurulumuyla öne çıkan G6, kameraların alt tarafında bir parmak izi okuyucu barındırıyor. LG logosunun ön panelde, G6 logosunun ise arka tarafta olduğunu görüyoruz.

Cihazın görsellerini paylaşan kaynak, aynı zamanda LG G6'nın teknik özelliklerini de paylaştı. Buna göre, LG G6'nın özellikleri şu şekilde:

5.7 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 821 SoC

4 GB RAM

32 GB artırılabilir dahili hafıza

3200 mAh batarya

2880x1440 piksel çözünürlük

Quad-DAC ses sistemi

Suya dayanıklılık

Cihazın özellikleri bu şekilde. LG, G6'yı resmi olarak 26 Şubat'ta tanıtacak ve piyasaya sürecek.