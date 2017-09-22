Meizu'dan Animecilere Jest: M6 Note One Piece Edition

Akıllı telefon dünyasında, özellikle Çin'de, hatrı sayılır bir yeri olan Meizu, ünlü anime serisi One Piece temalı özel versiyon M6 Note modelini duyurdu.

İki gün önce tanıtılan Meizu'nun yeni akıllı telefonu M6'nın ardından firma Ağustos ayında tanıttığı modeli M6 Note'a tekrar döndü. One Piece Edition modeli içte ve dışta kozmetik değişiklikler ile serinin fanatiklerinin gönüllerini fethetmeye geliyor.

Ön tarafı siyah, arka tarafı beyaz olan cihazın aksanları sarı ve kırmızı renklerden meydana geliyor. Sadece dışarda olmayan boya işi yazılımda da devam ediyor. Arayüzde ve simgelerde anime ve manga serisinin renklerine ve karakterine uygun değişiklikler de cihazla birlikte geliyor.

Donanım kısmında M6 Note ile herhangi bir farklılık içermeyen model 5.5 inçlik 1080p Full HD çözünürlüklü bir ekranla, Qualcomm Snapdragon 625 mobil işlemci platformuyla, 12 + 5 MP'lik çift arka kamera kurulumuyla, 16 MP'lik selfie kamerasıyla ve 4.000 mAh'lik bir pille geliyor.

25 Eylül'de satışa çıkarılacak olan Meizu M6 Note One Piece Edition, 3/32 GB versiyonu 257 dolar, 4/64 GB versiyonu da 363 dolardan kendine müşteri bulacak. Bu fiyatlarla orjinal M6 Note modelinin fiyatlarını karşılaştırdığımızda One Piece boyalı model için 70 ile 105 dolar arası bir fiyat farkı ödemek zorundasınız. Cihaz şimdilik bildiğimiz kadarıyla sadece Çin'de sınırlı bir süre satılacak.