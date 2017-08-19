MLS'den Sonra Bundesliga'da da Video Hakemleri Yer Alacak!

Bundesliga, önümüzdeki sezonun ilk maçından itibaren video hakemlerini kullanacak ve maçlarda daha iyi hakem kararları alınabilecek.

Bundesliga, Ocak ayında, yeni video hakemlerini kullanacağını dile gtirmişti ve sistem artık neredeyse kullanılmak için tamamen hazır. Bundesliga'ya göre geçen sezon görev alan hakemlerin büyük çoğunluğu, önümüzdeki sezon video hakemleri olarak çalışacaklar.

Video hakemleri sayesinde kritik kararlar daha kolay bir şekilde verilebilecek ve herhangi bir sorun olmadan futbol maçları devam ettirilecek. Elbette burdaki düşünce, kararlar biraz daha hızlı olacağından, yaşanabilecek olan hatalı kararlar ortadan kalkmış olacağı üzerine kurulu. Ayrıca aynı anda birden fazla hakem görev alacağından, seyircileri daha sağlıklı bir ortam bekliyor.

Yeni sistemin adı ise VAR. VAR sistemi, Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasındaki maçta penaltılar kısmında dile getirilmişti. Çünkü topun çizgiyi geçip geçmemesi, video hakemleri sayesinde çok daha rahat anlaşılabilirdi.

FIFA direktörü Marco Van Basten, futbolun aynı kalacağını, ayrıca video hakemleri ile daha dürüst olunacağından, herhangi bir yanlış kararın olmayacağını vurguluyor.

Daha önce de farklı ligler VAR sistemini kullanmıştı ancak Bundesliga'da VAR sistemi, yalnızca 4 özel durumda kullanılacak. Fauller, penaltılar, kırmızı kartlar ve yanlış verilen kartlar. Bu durumların haricinde pek kullanılmayacak olan VAR sistemi, hem maçı yavaşlatmayacak, hem de hakemlerin bilerek ve bilmeyerek vereceği yanlış karardan kimse etkilenmeden hemen düzeltilmesini sağlayacak.