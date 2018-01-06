"Kanlı ay" , "mavi ay" , "süper ay" tüm bu olaylar 31 Ocak'ta ay tutulması ile birlikte gerçekleşecek. 150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek.

Ocak ayının ikinci dolunayı ay tutulması ile birlikte yanında 3 tane ay çeşidini bizlere gösterecek. En son bu olaylar bir arada 152 yıl önce, 31 Mart 1866 tarihinde gerçekleşmişti. Bu olaylar yakın zamanlarda karşılaştığımız olaylar, ancak bu sefer ilginç ve önemli olan tüm bu olayların bir arada gerçekleşecek olması.

Örneğin, "Mavi ay" terimini aynı ay içerisinde ikinci kez dolunay gerçekleştiğinde kullanmaktayız ve bu olay 2.5 yılda bir gerçekleşiyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumundayken gerçekleşen dolunaylara ise "Süper ay" denmekte ve bu olayda 411 günde bir gerçekleşmektedir.

Düzenli bir şekilde ayın görünüşlerini takip etmiyorsanız, bu olayı basit bir şekilde fark etmeniz tabi ki beklenmemekte ancak farklı bir görsel şölen görmek istiyorsanız 31 Ocak gecesi gökyüzüne bir bakınmanızda fayda var.

"Ay sonundaki bu ender gökyüzü olayını kaçırmayın." mesajını NASA geçtiğimiz günlerde bildirmişti. Ay gözlemciler ve bilim insanları da bu çağrıya kulak vererek 150 yılda bir gerçekleşen bu fırsatı kaçırmamak için teleskoplarını Ay'a çevirecektir.

Nadir Ay Nerelerden Gözlemlenebilecek ?

Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğum saatlerinde gözlemlenebilecek. Yukarıdaki tabloya göre o anı gözlemleyebilmek için en uygun yer, Endonezya, orta ve doğu Asya, Avustralya Yeni Zelanda olacak. Grafiğin ortalarında kalan karanlık bölgeler ise bu olayları maalesef kaçıracak. Doğu bölgelerimizde Batı'ya kıyasla daha iyi gözlemlenebilecek bu olayları kaçırmak istemiyorsanız 31 Ocak'ta ay yükselirken gökyüzünü takip etmelisiniz.