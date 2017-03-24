NASA'nın Roketlerini Taşıyan Dev Aracı!
3
1
0
0
0
NASA'nın Roketlerini Taşıyan Dev Aracı!
NASA'nın uzay araçlarını taşımak için kullandığı, uzay araçlarından daha büyük dev aracı ile tanışın.

Devasa boyutlara ulaşan roketlerin fırlatılış videolarını defalarca görmüş, izlemişsinizdir. Bunun için yine o dev roketler kadar büyük fırlatma rampaları tasarlanmakta. Peki hiç o roketlerin o rampalara nasıl yerleştirildiğini, roketin o rampaya nasıl getirildiğini düşündünüz mü?

Aklına ilk olarak "roketin birleşen belli kısımları bir araya getiriler ve rampada birleştirilir herhalde" tarzı fikirler gelmiş olabilir. Fakat aslında NASA'nın, o dev roketleri fırlatma rampasına kadar taşıyan, yine dev boyutlarda bir aracı var. Tank paletlerine benzer paletleri bulunan bu aracın ağırlığı tam 2700 ton!

Telefonunuzla Mükemmel Videolar Çekmenizi Sağlayan Aparat: DJI OSMO+ ve Mobile -Videomuz için buraya tıklayın!
Etiketler: nasa, uzay aracı
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0
Yorumlar