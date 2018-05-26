New York Taksileri Android Tabletler İle Donatılacak

Bir dönem ülkemizde de büyük bir popülerlik yakalamış olan tabletler, gelişen bilgisayar ve akıllı telefonların arasında kalarak, yavaş yavaş gözden çıkarılmaya başlandı. Ancak New York halkı böyle düşünmüyor olacak ki, taksileri Android tabletler ile donatmaya hazırlanıyor.

Tablet tüketicilerin bir dönem dikkatini çekmiş olsa da, akıllı telefonların altında kalmaktan kendilerini alamadılar. Öyle ki her işimizi hakkıyla halleden telefonlarımız, bazen bizlere bilgisayarı bile aratmıyor. Ancak bizlerin piyasadan silineceğini düşündüğü Android tabletler, New York’da taksilerin içerisinde kullanılacak.

Eski sayaçların yerini alacak olan tabletler; navigasyon, canlı trafik bilgisi ve acil durumlardaki iletişim için kullanılabilecek. Bunun yanı sıra ön ödemeli yolculuğun fiyatlandırılması için de kullanılabilecek olan tabletler; ulusal haber, spor haberleri ve benzeri içerikler için de çeşitli kuruluşlarla ortaklık yaptı.

Popülerliği bazı kitlelere göre düşen tabletlerin, bu amaçla kullanılmış olması da bence bir hayli mantıklı görünüyor. Benzerlerinin şu an için ülkemizde görülmesi biraz zor olsa da, ileriki tarihlerde “neden olmasın” diyebiliriz.