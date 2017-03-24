Nokia Telefonlar Küresel Olarak Satışa Sunulacak!

Nokia, resmi Twitter hesaplarından duyurduğu bilgilere göre telefonlarını 2017'nin ilk çeyreğinde küresel olarak satışa sunacak.

Nokia, uzun süredir yeni telefon çıkartamıyor. Akıllı telefon pazarı geldiğinden beri başarılı adımlar atamayan firma, yeni duyurduğu telefonlar ile gündeme sağlam bir giriş yapmayı planlıyor. Pek, bu ürünler hangi ülkelerde satışa sunulacak? Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve tabiiki 3310 telefonlarının hangi ülkelerde satışa sunulacağı merak ediliyor. Nokia’nın Twitter hesaplarını soru yağmuruna tutan kullanıcılar, son derece tatmin edici cevaplar aldılar.

Nokia’dan gelen açıklamalara göre telefonlar, rakiplerine göre çok daha ucuz ve mükemmel kalite ile gelecek. 2017 yılının ikinci çeyreğinde(Nisan - Haziran) satışa sunulacak telefonlarda, 3310 hariç Android 7.0 olacak. Yeni nesil 3310’da Android yer almıyor.

Twitter’da soruları yanıtlayan resmi Nokia sayfaları, yöneltilen “Android tabanlı Nokia telefonları ABD’de satışa sunulacak mı?” sorusuna cevaben, “Küresel bir yayın planlıyoruz, yani evet olacaklar.” açıklamasını yaparak telefonun dünya üzerinde satışa çıkacağını doğruladı.

Nokia telefonların yeniden yükselişini görmek güzel olacak. HMD Global tarafından üretilen telefonların 2017 yılına damgasını vurması dileği ile.