Nokia P1 İçin Ciddi İddia: Android Ekosisteminin iPhone'u Olacak!

Nokia’nın son olarak ortaya çıkan telefonu P1’in Android ekosisteminin iPhone’u olabileceğine dair söylentiler var. Peki bunu hangi özelliklerle gerçekleştirecek?

Nokia’nın en son ortaya çıkan telefonlarından biri Nokia P1. Bu telefonun tasarım olarak geçtiğimiz sene tanıtılan Sharp Aquos Xx3’ü temel alacağı söyleniyor. Bununla birlikte telefonun iPhone ile bir rekabete gireceğine dair söylentiler de var. Nokia P1’in hangi özellikleriyle iPhone’a kafa tutacağına bakalım.

Ekran Yoğunluğu

Telefon söylendiği gibi, Sharp Aquos Xx3’ün tasarımını temel alacaksa bu, telefonun ekran anlamında iddialı olacağı anlamına gelebilir. Zira Sharp, Foxconn tarafından satın alınmadan önce ekranlarıyla bilinirdi. Telefonun 5,3 inç boyutunda, 1080p çözünürlükte IGZO ekrana sahip olacağı söylenen cihazın ekran yenileme hızınınsa 120 Hz olacağı iddia ediliyor. Ayrıca telefonun Corning Gorilla Glass 4 ya da 5 ile birlikte geleceği söyleniyor.

Qualcomm Snapdragon 835

Telefonda Qualcomm’un yeni ve son derece güçlü Snapdragon 835 işlemcisinin yer alacağına dair söylentiler var.

İki Farklı Versiyon

İki versiyonu olacağı söylenen telefonun bir versiyonu cam kasa, metal çerçeve ve 128 GB dahili depolama alanına sahipken diğer versiyonu ise tamamen seramik bir kasa ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Su Geçirmezlik

Artık amiral gemisi telefonlarda bir standart haline gelmeye başlayan su geçirmezlik özelliğinin Nokia P1’de de bulunacağı iddia ediliyor. Buna karşılık telefon bu konuda çok yüksek bir sertifikaya sahip olmayacak. Telefonun IP55 ya da IP57 sertifikasıyla geleceği söyleniyor.

Kamera

Sharp Aquos Xx3’ün 22,6 MP kamerasının Nokia P1’de de yer alacağı belirtiliyor. Eğer bu iddia doğruysa, kameranın dijital zoom, otomatik odaklama, optik görüntü sabitleme, f/1.9 diyafram aralığı ve 4K video kaydı özelliklerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sharp’ın Foxconn’a Bağlı Bir Şirket Olması

Nokia markasının haklarını elinde bulunduran HMD Global, Nokia telefonları üretmek için Foxconn’un alt şirketi olan FIH Mobile ile çalışıyor. Foxconn, yukarıda da belirttiğimiz gibi Sharp’ı bünyesinde bulunduruyor. Yani bu da Nokia P1’in Sharp Aquos Xx3’ün tasarımını temel alacağı söylentilerini kuvvetlendiriyor. Bu kadar çok işi bilen firmanın bir telefonun üretimi için bir araya gelmesi, işin sonunda ortaya güzel bir şeyler çıkacağına işaret ediyor olabilir.