Nusret, Ziyareti İçin Beckham'a 1.5 Milyon TL Ödemiş!

Yeni bir iddiaya göre Nusret, efsanevi eski futbolcu David Beckham'a New York şubesini ziyaret etmesi için 1.5 milyon TL ödemiş.

Kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz yıl başlayan SaltBae akımı ile dünya çapında bir fenomen haline gelmiş, yurt dışında açtığı restoranlar Nusret’i görmeyi uman ziyaretçiler ile dolup taşmıştı. Bazı söylentiler SaltBae akımının bir PR çalışmasından ibaret olduğunu ve Nusret’in bu PR için 2 milyon doları gözden çıkardığını söylüyordu.

Her ne olursa olsun Nusret dünya çapında bir üne kavuşmayı başardı ve restoran zincirinin yeni halkalarını Birleşik Devletler’in Miami ve New York şehirlerinde açtı. Geçtiğimiz gün Instagram’da dolanan sosyal medya kullanıcıları Nusret’in çok özel bir konuğu olduğunu fark etti: David Beckham.

Dünyaca ünlü efsanevi İngiliz eski futbolcu David Beckham, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Nusret’in New York şubesine gitti ve güzel bir ziyafet çekti. Beckham, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nusret’in şovunu ve etin lezzetini öve öve bitiremiyordu.

Fakat ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Beckham, Nusret’i gerçekten beğendiği için övmüyordu. İddiaya göre Nusret, Beckham’ın ailesi ile birlikte şubesini ziyarete gelmesi ve kendisinin reklamını yapması için eski futbolcuya 400 bin dolar (1.5 milyon TL) ödemişti. Biz iddiaların yalancısıyız.

Elinizdeki ürün ne kadar güzel olursa olsun reklam yapmazsanız yeterince müşteriye ulaşamazsınız, bu doğru. Fakat Nusret’in Beckham ile böyle bir reklam anlaşması yapmış olması kulağa çok olası gelmiyor. Zira David Beckham Birleşik Devletler’de futbol oynadığı sırada haftada 1 milyon doların (3.8 milyon TL) üzerinde para kazanıyordu.