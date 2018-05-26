Şekerleme Yapmanın Yararlı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Çoğumuz özellikle öğle yemeğinden sonra bir sakinlik ve uyku hali hissederiz. Bu noktada vücudunu dinleyerek şekerleme yapan kişiler, aslında bilmeden de olsa oldukça yararlı bir şey yapıyorlar.

Özellikle öğle yemeğini yedikten sonra birçoğumuz kendimizi yorgun ve uykulu hissederiz ancak o saatler içerisinde çalışıyorsanız, bu sese kulak vermeniz çok da mümkün olmuyordur. Bir de bu durumu dikkate alarak şekerleme yapanlar var ki, onlar aslında vücutlarına bilmeden de olsa büyük bir iyilik yapıyorlar.

Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucu, her iki kişiden birisi haftada en az bir defa yemekten sonra şekerleme yaptığını belirtti. Öyle ki bu hissiyat, bazı ülkeler de bir kültür haline bile geldi. Bahsi geçen ülkelerde ise %72’ye varan oranda, kişiler haftada dört kez şekerleme yaptığını belirttiler.

Öte yandan bunun vücudumuza olan faydalarına gelecek olursak, şekerlemenin kişiyi daha dinç hissettirdiği bir gerçek. Hafızamızı tazelediği, tepki sürelerimizi kısalttığı ve bilinçli işleyişimizi sağladığı ifade edilen bu kısa uyku türü, aslına bakarsanız günümüzün daha keyifli geçmesine de etken olabilir.

Buna ek olarak beynimiz de şekerlemeye olumlu tepki veriyor. Bu noktada bir araştırma ekibi üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli şekerleme yapmanın yeni bir beceriyi öğrenmeye karşılık olarak değiştiği yer olan motor öğrenmeye de faydalı olduğu ortaya koydu. Düzenli şekerleme yapanlarda daha fazla görülen bu durum, arada bir öğle uykusuna yatanlarda tahmin edersiniz ki bir miktar daha azdı.

Şekerlemenin faydalı olduğunu ve yapılmasının vücudunuza olumlu etkiler bırakacağından bahsettik ancak buradaki en önemli nokta, şekerleme süresidir. Öyle ki 2-3 saat yapacağınız öğle uykusu, gece uyuyamamanıza ve huzursuzluk yaşamanıza neden olabilir. Bu sebeple şekerleme süresinin en fazla 1 saat sürecek şekilde olması size fayda sağlayacaktır.

Eğer çalışıyorsanız ve 1 saat uyuma gibi bir lüksünüz yoksa size önerim, 10-15 dakika kadar kendinize ve vücudunuza izin verme yönünde olacak. Bunun sonrası sizde performansınızın olumlu etkilendiğinin farkına varacaksınız.