Bir Youtuber OnePlus 6 Clear Edition'ı Tasarladı

Youtube'da teknoloji videoları çeken Jerry Rig, OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 6'nın arka kapağının kaplamasını sökerek kendi tasarımını yarattı.

Youtube'da teknoloji ile ilgili videolar çeken JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, güzel bir çalışmaya imza atarak OnePlus 6'ya farklı bir görünüm kazandırmayı başardı. Telefon tasarımlarında sadelik ve şeffaflık isteyen Rig, kendi yöntemiyle bunu sağlamış durumda. OnePlus 6 Clear Edition adını verdiği bu tasarımın yapım aşamasını da çektiği bir video ile bizlere aktardı.

Jerry Rig, Youtube kanalında daha önce başka modeller için de kendi tabiriyle Clear Edition dokunuşlarını yapmıştı. Daha önce HTC U11 Plus, LG G6 ve Galaxy S8 gibi cam arka kapaklı birçok telefonun Clear Edition versiyonunu Youtube üzerinden bizlere yayınlamıştı. Jerry Rig aslında bu videoları ile telefon üreticilerine mesaj vermek istiyor. Telefonun iç yapısının görünmesi, Rig için renkli kapaklara göre daha şık görünmekte ve üreticilerin de bunu dikkate alabileceğini düşünüyor.