WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bugün hem iOS beta hem de Android beta sürümde yayımlanan özellik, Saklama Alanını Yönet bölümüne yeni bir filtre getirecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın, "24.9.10.73" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, "Saklama Alanını Yönet" bölümü için yeni bir filtreleme sistemi getirecek.

WhatsApp'ın Saklama Alanını Yönet bölümü, mesajları hâlihazırda kapladıkları alana göre sıralıyor. iOS beta sürümde bazı kullanıcılara ulaşan yeni özellik, mesajları türlerine göre ayıracak. Bu bağlamda; sohbet sayfaları ile kanallar, kolayca bulunabilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada; bu özelliğin WhatsApp'ın iOS beta sürümüne özel olmadığını da belirtelim. WhatsApp geliştiricileri bugün, Android ekosistemi için de "2.24.10.8" kodlu beta sürümü yayımladı. Bu beta sürüm de aynı özelliği içeriyordu.