BİM'in her hafta yayınlamış olduğu BİM Aktüel Kataloğunda yer alan ürünleri sizin için seçip listeliyoruz. 3 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni haftanın kataloğunda pek çok teknolojik de ürün bulunuyor.

BİM her hafta Aktüel Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan teknolojik ürünleri seçip listeliyoruz. Birçok teknolojik ürünün de bulunduğu BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? diye merak ediyorsanız cevabı bu içeriğimizde!

BİM Aktüel indirim fırsatlarını ve sizin için önerdiğimiz indirimde olan teknolojik ürünleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel Digital Fastfryer - 1.699 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.999 TL

Heifer Blender Set 1299 TL

Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL

Abdullah Efendi Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Kumtel Tost Makinesi Ttm-05 1.499 TL

House Pratik HP05 Akıllı Mutfak Tartısı 159 TL

Kumtel Cam Ankastre Set 7.299 TL

House Şarjlı Blender 499 TL

Kumtel Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Philips mutfak ürünlerinde yer alan indirimleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Airfryer & robot süpürge önerilerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Arzum ürünlerindeki sepette indirim fırsatını kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çay ve kahve makineleri önerilerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nautica Şarjlı Diş Fırçası - 479 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

Heifer Tıraş Makinesi 219 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

Smart Tartı 329 TL

Katlanabilir Telefon Tutacağı 79 TL

House Gece Lambası 899 TL

Huawei Akıllı Saatleri indirimlerini kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Braun ve Revlon Kişisel Bakım Ürünlerindeki fırsatları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi - 3.299 TL

SGS Akülü Ağaç Kesme Makinesi 3.499 TL

SGS Benzinli Ağaç Kesme Makinesi 2.499 TL

SGS Temiz Su Dalgıç Pompa 1.299 TL

SGS Akülü Tırpan 3.999 TL

SGS Benzinli Tırpan 2.999 TL

SGS Akülü Budama Makinesi 2.999 TL

Einhell süpürgeler ve bahçe makineleri indirimlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Black & Decker ve Stanley yapı market ürünlerindeki fırsatları kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.

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