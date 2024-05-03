BİM her hafta Aktüel Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan teknolojik ürünleri seçip listeliyoruz. Birçok teknolojik ürünün de bulunduğu BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? diye merak ediyorsanız cevabı bu içeriğimizde!
BİM Aktüel indirim fırsatlarını ve sizin için önerdiğimiz indirimde olan teknolojik ürünleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kumtel Digital Fastfryer - 1.699 TL
- Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.999 TL
- Heifer Blender Set 1299 TL
- Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL
- Abdullah Efendi Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
- Kumtel Tost Makinesi Ttm-05 1.499 TL
- House Pratik HP05 Akıllı Mutfak Tartısı 159 TL
- Kumtel Cam Ankastre Set 7.299 TL
- House Şarjlı Blender 499 TL
- Kumtel Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Philips mutfak ürünlerinde yer alan indirimleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Airfryer & robot süpürge önerilerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Arzum ürünlerindeki sepette indirim fırsatını kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.
Çay ve kahve makineleri önerilerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Nautica Şarjlı Diş Fırçası - 479 TL
- Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL
- Heifer Tıraş Makinesi 219 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL
- Smart Tartı 329 TL
- Katlanabilir Telefon Tutacağı 79 TL
- House Gece Lambası 899 TL
Huawei Akıllı Saatleri indirimlerini kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.
Braun ve Revlon Kişisel Bakım Ürünlerindeki fırsatları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi - 3.299 TL
- SGS Akülü Ağaç Kesme Makinesi 3.499 TL
- SGS Benzinli Ağaç Kesme Makinesi 2.499 TL
- SGS Temiz Su Dalgıç Pompa 1.299 TL
- SGS Akülü Tırpan 3.999 TL
- SGS Benzinli Tırpan 2.999 TL
- SGS Akülü Budama Makinesi 2.999 TL
Einhell süpürgeler ve bahçe makineleri indirimlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Black & Decker ve Stanley yapı market ürünlerindeki fırsatları kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.
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