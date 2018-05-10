Klavye ve fare ile PUBG Mobile oynamak isteyenlerin dokunmatik ekranla oynayanlara karşı avantaj elde etmelerini istemeyen Tencent, PC için resmi PUBG Mobile emülatörünü yayınaldı.

Tencent, PUBG Mobile’ı Android ve iOS platformlarında yayınladığında popüler ve karmaşık bir oyunu mobil platformlara taşıdığı için fazlasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Fakat biliyorsunuz ki PUBG bir ‘battle royal’ oyun olsa da, aynı zamanda da bir ‘shooter’ oyunu.

Hepimiz biliyoruz ki shooter oyunları, yüksek kontrol becerisi ve refleks gerektirir. Fakat 5-6 inçlik dokunmatik ekranlarda bahsettiğimiz kontrolü sağlamamız pek de mümkün değil. Doğal olarak PUBG Mobile oyuncuları hemen klavye ve farelere sarıldılar.

Fare ve klavye kullanan oyuncular, dokunmatik ekran kontrollerini kullanarak oynamaya çalışan oyunculara karşı büyük bir kontrol ve hız avantajına sahiplerdi ve bu durum, oyuncular arasında büyük bir haksızlığa neden oluyordu.

Tencent, klavye ve fare ile PUBG Mobile oynamak isteyen oyuncular için çözümü Tencent Gaming Buddy’i yayınlamakta buldu. Bu mobil oyun emülatörü, oyuncuların bilgisayarlarından PUBG Mobile’a giriş yapmasını sağlıyor.

Tencent Gaming Buddy, PUBG Mobile’ı olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyor. Bu nedenle oyunu standart PUBG ile kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat yine de görüntülerin çok da düşük kalite olduğunu söyleyemeyiz.

Mobil oyunculara haksızlık yapmak istemeyen Tencent, Tencent Gaming Buddy ile PUBG Mobile’a giriş yapan oyuncuların yalnızca emülatörü kullanan oyuncularla eşleşmesini sağlıyor. Böylece klavye ve fare, dokunmatik ekranla oynayanları etkilemiyor.

Tencent Gaming Buddy söz konusu soruna gerçek bir çözüm olabilir mi, orası tartışılır. Zira klavye ve fareyi akıllı telefona takarak avantaj sağlayanların asıl sorunu, sağladıkları avantaj ile derece elde ettiklerinde gerçekten kendilerini iyi oyuncu sanıyor olmaları.