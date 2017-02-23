Razer’dan Laptop Şarj Eden Powerbank

Razer, şimdi de powerbank dünyasına giriş yaptı. Razer Powerbank ile 12.800mAh bataryaya sahip olan cihaz, Razer Blade Stealth için de 6 saate kadar ekstra batarya ömrü sağlıyor.

Son dönemlerde mobil cihazlar için mutlaka alınması gereken bir ürün olan powerbank camiasına Razer da giriş yaptı. Razer Power Bank adını verdiği ürünü ile Quick Charge 3.0 destekli bir 12.800mAh kapasiteli powerbank üreten marka, sadece telefon ve tabletiniz yerine Razer Blade Stealth laptop ürününü de şarj edebiliyor.

Sadece Blade Stealth’i şarj ettiğinizde ekstra 6 saate kadar batarya süresi ekleyen bu powerbank, aynı zamanda USB Type-C’den güç alan Dell XPS 13 ve Asus Zenbook gibi ürünlerin de şarj olabilmesini sağlıyor. (Büyük ihtimalle buna MacBook Pro da dahil olabilir)

Üzerinde 3 porta sahip olan Razer Power Bank, aynı anda bilgisayar, tablet ve telefonunuzu şarj edebilme kabiliyetine sahip. Ayrıca takılan şarjı tanıyabilecek bir özelliği bulunan powerbank, şarj için takılan cihaza hangi voltaj değerlerini vermesi gerekiyorsa onu vererek sorunsuz bir şarj işlemi gerçekleştiriyor.

2 adet USB Type-A ve 1 adet USB Type-C çıkışı bulunan bu powerbank, aynı zamanda Micro-USB ya da Type-C bağlantı ile kendini şarj edebiliyor. 335gr ağırlığı ve 23.4mm inceliğiyle dikkat çeken Razer Power Bank, metal kasasıyla da oldukça dayanıklı bir yapı sergiliyor.

Amerika’da 150 Dolar, Avrupa’da ise 170 Euro fiyatlandırma ile satışa çıkacak olan Razer Power Bank, bu fiyatlandırma ile rakiplerine göre en pahalısı olmaya aday gibi gözüküyor.