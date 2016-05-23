2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın Kazan kentinde yaşayan ve moda bloğu sayesinde tanınan Adelina ve Alina Fateyava kardeşler zengin koca aradıklarını açıkladı.

Dünyadaki tüm futbol sevenlerin önümüzdeki sene gözünü çevireceği Rusya'nın Kazan kentinden de ilginç bir mesaj geldi.

22 yaşındaki Adelina ve Alina Fateyava Rus yerel haberlerinde kendi memleketlerinden çok sıkıldıklarını, yaklaşan dünya kupası bitmeden de birer zengin koca istediklerini belirten açıklamalarda bulundular.

İsteklerinde oldukça kararlı olan Adelina ve Alina Fakteyeva yerel iş adamları ve siyasetçilerden de bu konuda yardım talebinde bulundu.

İkiz kardeşler, hayallerindeki eşin ise 'aşırı zengin ve açık fikirli' olarak tanımlıyor.

Kazan da bir moda bloğu sayesinde tanınan ve markaların reklamını yaparak ayda 10 bin ruble (yaklaşık 650 lira) kazanan Fakteyeva kardeşler, "Her şeyi birlikte yaptıkları takdirde kocalarını paylaşmayı sorun etmeyeceklerini" söylüyor.

Açıkçası sosyo-kültürel açıdan toplumdan topluma bazı ahlak kurallarının değişebileceğini anlayabiliyoruz. Ancak işin özünde gerçekten birer eş mi aradıklarını yoksa kendi reklamlarını yapıp sürdürdükleri moda işini büyütmeye mi çalıştıkları tartışılır. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz ?