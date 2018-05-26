Sağlığa Zararlı Olduğu Söylense de Faydalı Olan 8 Alışkanlık

Konu sağlık olduğunda yanlış iddialar gündeme gelmeden bir muhabbetin sonunu getirmek mümkün değil. Kısa araştırmalar yaparak bile yıllarca doğru olduğunu duyduğumuz bilgilerin bile yanlış olduğunu görebiliyoruz.

Kahvaltı yapmamaktan tutun alkol kullanımına, yumurta yemekten tutun enerji içeceği tüketimine kadar pek çok konuda ortada dolaşan yanlış bilgiler bulunuyor. Peki neler doğru, neler yanlış? Gelin yılların mitlerini mercek altına alalım.

1. Kahvaltı yapmamak

Yıllardır özellikle annelerimizden, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğuna dair sözler duymuşuzdur. Ancak bilimsel araştırmalara göre, kahvaltı o kadar da önemli değil. Yıllar önce kahvaltı yapmamanın kilo alımının nedenlerinden biri olduğu düşünüyordu; ancak yeni araştırmalar çerçevesinde ulaşılan bulgular, tam tersine kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini gösteriyor.

2. Kahve tüketimi

Fazla kahve tüketmenin zararlı olabileceği düşüncesi doğru, ancak 2-3 bardak kahvenin bile zararlı olabileceğine yönelik yaygın bir yanlış fikir var. Araştırmacılara göre günde 3-4 bardak kahve içmenin bile (çay da içiyorsanız 1-2 bardak kahve) bünyenize bir zararı dokunmuyor. Tam aksine diyabet riskini azaltması, kalp sağlığınıza destek olması ve kanser riskini düşürmesi mümkün.

3. Yumurta tüketimi

Sağlık sektörünün yıllardır tartıştığı bir konu yumurta tüketimi. Neredeyse her sene bu konu hakkında farklı bir fikir popüler hale geliyor. Ancak uzmanların çoğuna göre yumurta, yiyebileceğiniz en sağlıklı besinlerden. Üstelik sadece sarısını veya beyazını değil, tamamını tüketmeniz öneriliyor. Böylece pek çok vitamini ve minerali alıyor, protein ve yağ bakımından da son derece faydalı olan bir gıdayı tüketmiş oluyorsunuz.

4. Yağ tüketimini azaltmak

Özellikle 1990'larda tüm dünyada iyice yaygınlaşan yağın zararlı olduğu düşüncesi, gün geçtikçe daha fazla yanlışlanıyor. 50 bin kadın üzerinde 8 sene boyunca yapılan bir araştırmada, düşük yağlı bir beslenme anlayışı benimseyenlerin, normal miktarda yağ kullananlara göre hiçbir sağlık avantajına sahip olmadığı görülmüş. Ne daha fazla kilo verebilmişler, ne de kansere yakalanma risklerini düşürebilmişler. Bunun dışında yağ tükettiğinizde, daha uzun süre tok kalabiliyorsunuz.

5. Sosyal medya kullanımı

Sağlık diyince akla hep fiziksel sağlık geliyor; ancak zihinsel sağlık da son derece önemli. Sosyal medya da zihin sağlığı konuları açıldığında, günümüzün koşullarında akla gelen ilk etkenlerden. Her ne kadar sosyal medyanın psikolojimizi çok kötü etkilediği söylense de, geçtiğimiz sene Psychological Science dergisinde yayınlanan ve 12 bin genç üzerinde yapılan araştırmalara göre, sosyal medya kullanımının net bir zararlı etkisi gözlemlenmemiş. Hatta aksine gençlerin bir kısmı, insanlarla daha iyi bağlantılar kurabildiklerini ve kendileri gibi düşünen daha çok insan bulabildiklerini söylemiş.

6. Enerji içecekleri

Gıda sektörünün en tartışmalı konularından biri olan enerji içecekleri de, zararlı sanılan ürünler arasında. Ancak tüketiminizi sınırladığınızda, özellikle de enerjiye ekstra ihtiyaç duyduğunuz günlerde, oldukça faydasını görebilirsiniz.

7. Alkol tüketimi

Her şeyin fazlası zarar ve alkol de bu duruma bir istisna değil. Ancak araştırmalara göre günde bir bardak şarap tüketmek, özellikle yaşa bağlı zihinsel problemlerin önüne geçebilmenizi sağlıyor. Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayınlanan araştırmada, 85 yaşlarında olan insanlar arasında hayatları boyunca düzenli ve ideal miktarda alkol tüketen kişilerin, hiç alkol tüketmeyenlere oranla daha dinç beyinlere sahip olduuğu görülmüş.

8. Gün içinde uyumak

Gün içinde uyumanın gece uykusunun kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğine dair yaygın bir inanış olsa da, aksine çok faydalı olabileceğine dair bilimsel araştırmalar mevcut. Özellikle de uykusuz kalmışsanız, gün içinde şekerleme yapmak mutlaka uygulamanız gereken bir şey. Sadece yarım saatlik bir kestirmeyle bile, uykusuzluğun tüm etkilerini üzerinden atarak güne kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.