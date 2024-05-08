2022'de batarak müşteriline 11 milyar dolar civarında para kaybettiren kripto borsası FTX, yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, tüm varlıklarını satarak para kaybedenlere iade yapabileceğini ve üstüne milyarlarca dolarlarının kalacağını iddia etti.

Kripto para piyasaları 2022 yılında dünyanın en büyük borsalarından biri olan FTX’te yaşananlarla çalkalanmıştı. O yılın kasım aylarında likidite sorunu ve fonların yanlış yönetimi gibi nedenlerden dolayı çökmeye başladı ve kısa sürede iflas etti. Tüm bunların ardından yatırımcılar, 11 milyar dolar civarı para kaybetti. Birkaç ay önce de CEO Sam Bankman-Fried’in 7 ayrı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını görmüştük.

FTX’in bir süredir yeniden organize olma planı var. Bu da tüm kalan varlıklarını satmayı içeriyordu. Böylece para kaybeden müşterilerine geri ödeme yapabilecekti. Ancak bunun gerçekten yaşanıp yaşanmayacağı, şirketin varlıklarının ne kadar edeceği konusunda pek ayrıntı bulunmuyordu. Bu konuda iddialı bir açıklama geldi.

FTX, tüm varlıklarını sattığında 16 milyar dolar kadar paraya sahip olacağını iddia ediyor

Batık borsanın açıklamalarına göre yeniden yapılanma planları kapsamında kalan varlıklarını sattığında 16,3 milyar dolara kadar ulaşabilen bir miktara sahip olacaklar. Bu da 11 milyar civarındaki borçlarının ödeneceği, üstüne milyarlarca dolar kalacağı anlamına geliyor. Şirket, neredeyse tüm müşterilerin Kasım 2022’de kaybettiği tutarları alabileceğini iddia ediyor.

FTX’in yeni CEO’su John Ray, ABD’de bir şirketin yeniden yapılanma için yaptığı iflas türüne denen “Bölüm 11” planları yoluyla alacaklılara para iadesi yapılacağını öngördüklerini ifade etti. Bu başvurunun hâlen ABD iflas mahkemeleri tarafından onay almadığını belirtelim.

FTX, Alameda Research ve FTX Ventures şirketlerinin elindeki yatırımları satarak fon topluyor ve borçlarını ödemeye çalışıyor. Alameda Research, borsanın çöküşünde ciddi rol oynamıştı. Bankman-Fried’e ait bu şirkete ayrıcalıklar tanındığı ve bağımsız olduğu düşünülürken FTX’in kendi token’ı FTT’ye bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.