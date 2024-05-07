Bütçe dostu, fiyatıyla da performansıyla da sizi yarı yolda bırakmayacak elektrikli bisiklet tavsiyelerimiz bu içerikte!

Günlük ulaşım ihtiyacınızı karşılmak için ucuz ve çevre dostu bir ulaşım istiyorsanız akla gelen ilk seçeneklerden biri elektrikli bisikletler. Birçok boyut ve tasarımda üretilen elektrikli bisikletlerle ilgili araştırma yaparken ''Elektrikli bisikletlerde en iyi marka hangisi?'' sorusu karşımıza çıkıyor. Kullanıcı deneyimleri göze alındığında en iyi elektrikli bisikletlerin başında Volta, Rks ve Kuba gibi markalar gelmekte.

Biz de sizler için bu elektrikli bisikletlerden hem bütçenizi zorlamayacak hem de günlük işlerinizi görmenize olanak sağlayacak uygun fiyatlı elektrikli bisikletleri listeledik.

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Alüminyumdan oluşan katlanabilir pedal ve gidonu sayesinde yolculuk sırasında size güvenli bir sürüş hissiyatı sağlarken özel çift tel jantlarıyla da bisikletinizin dayanıklılığını artırır. Sürüş esnasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri anlık olarak veren dijital gösterge paneli ve oldukça sade bir tasarımıyla öne çıkan Rks MX25 Plus Elektrikli Bisiklet, 40 km menzili ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabileceğiniz bir elektrikli bisiklet olarak karşımıza çıkıyor.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Sürüş Mesafesi: 35-40km

Şarj Süresi: 5-6 saat

Maksimum Hız: 25 km/h

Ağırlık: 24 kg

Amortisör Türü: Yok

Taşıma Kapasitesi: 124 kg

Vites: Shimano 7 vites

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22 kg ağırlığında olan Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, modern ve estetik bir görüntü çizmekte. Ön ve arka LED aydınlatmaları sayesinde gece gündüz kullanılabilir. Çift çamurluğu ve 20 inç boyutunda jantları bulunur.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Sürüş Mesafesi: 30-35 km

Şarj Süresi: 5-6 saat

Maksimum Hız: 25 km/s

Ağırlık: 22 kg

Amortisör Türü: Yok

Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Vites: Shimano 7 vites

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Hem düz hem de engebeli yollarda rahatça kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmış Rks Mj1 Elektrikli Bisiklet günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabildiği gibi macera arayanların da dikkatini çekecek bir model. 27.5 inç jant boyutu ve geniş taşıma kapasitesi sayesinde her türlü yük ile güvenli bir sürüş imkanı sunar.

Motor Gücü: 250W

Jant: 27.5 inç

Sürüş Mesafesi: 30-50km

Şarj Süresi: 4-6 saat

Maksimum Hız: 29,9 km/s

Ağırlık: 24 kg

Amortisör Türü: Çift

Taşıma Kapasitesi: 125 kg

Vites: Shimano 7 Vites

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Işıklı LED göstergesi ve süspansiyonlu ön maşası ile hem görünüş hem de sürüş açısından oldukça konforlu ve şık olan Ola Electrofold Efb1, malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor. Taşınabilir olan lityum bataryası dilediğiniz her yerde söküp götürebileceğiniz bir batarya olarak öne çıkıyor. Ayrıca ön ve arkada özel olarak üretilmiş çelik telli disk frenler bulunuyor.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Sürüş Mesafesi: 40-50km

Şarj Süresi: 4-6 saat

Maksimum Hız: 25km/s

Ağırlık: 30 kg

Amortisör Türü: Ön

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

Vites: Shimano 7 vites

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aydınlatma konusunda oldukça başarılı olan Roxform R-100, gece sürüş güvenliğini üst seviyelere çıkarmasının yanı sıra yüksek performanslı motoru ve dayanıklı aküsü ile uzun mesafeli sürüşleri kolay hale getirir. Yüksek kalitedeki çelik şasisi, ağır olmayan dayanıklı gidonu ve katlanabilme özelliğine sahip pedal tasarımı ile ilgileri üzerine çeken elektrikli bisiklet modellerinden biri.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Sürüş Mesafesi: 30-35 km

Şarj Süresi: 4-6 saat

Maksimum Hız: 25km/s

Ağırlık: 30 kg

Amortisör Türü: Yok

Bisiklet Tipi: Şehir

Taşıma Kapasitesi: 110 kg

Vites: Shimano 6 vites

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Abartısız sade tasarımı, sportif çizgileri, dijital gösterge paneli ve aydınlatma gücü ile karşımıza çıkan Rks GT25 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, enerjinizi daima yüksek hissetmenizi sağlar. 2 kat telden oluşan jant göbeği ve çelikten çamurlukları ile dayanıklı bir malzemeye sahip. 120 kg ağırlığa kadar yük taşıyabilen bu elektrikli bisiklet, maksimum 25 km/s hıza ulaşabilir.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Sürüş Mesafesi: 25-35 km

Şarj Süresi: 4-6 saat

Maksimum Hız: 25km/s

Ağırlık: 22 kg

Amortisör Türü: Yok

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

Vites: Shimano 6 vites

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Sade ve şık tasarımıyla ilk bakışta büyüleneceğiniz Rks - Rs3 Pro tasarımındaki modern dokunuşlarıyla mükemmel bir görüntü çizmekte. Hem performansını üst seviyeye çıkaran hem de kalitesini artıran en iyi özelliklerle ve malzemelerle donatılmıştır. Sürüş anında ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri de size sunan bir gösterge paneli mevcut.

Motor Gücü: 250W

Jant: 20 inç

Şarj süresi: 5-6 saat

Maksimum hız: 25 km/h

Sürüş Mesafesi: 35-45 km/h

Amortisör Türü: Ön

Ağırlık : 27 kg

Vites: Shimano 7 Vites

Taşıma Kapasitesi: 127 kg

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Sökülüp takılan bataryası ile istediğiniz her yere götürüp şarj edebileceğiniz Volta Vsm Elektrikli Bisiklet; selesi, sentetik deri kaplaması ve özel tasarımıyla son derece konforlu. Ayrıca koltuğun altında bulunan istediğinizde kapatabileceğiniz çocuk emniyet kilidi güvenlik açısından oldukça iyi düşünülmüş. Hafif yokuşlarda sizi hiç üzmeyecek bu üründe çift amortisör bulunmakta.

Motor Gücü: 220W

Jant: 20 inç

Şarj süresi: 6-8 saat

Maksimum hız: 25 km/h

Sürüş Mesafesi: 35-40 km/h

Amortisör Türü: Çift

Ağırlık : 52 kg

Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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