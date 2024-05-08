Daha önce "Taured" adında bir ülke duymuş muydunuz? "Taured Gizemi" veya "Ülkesi Olmayan Adam" olarak da adlandırılan bu şehir efsanesi, duyulmamış bir ülkeden Japonya'ya gelen adamı konu alıyor.

Şöyle hızlıca bir özet geçelim: 1950'lerde Tokyo Uluslararası Havaalanı'na esrarengiz bir adam gelir.

Kendisi, Taured adındaki bir ülkeden geldiğini iddia eder ancak haritalarda böyle bir ülke yer almamaktadır. Peki böyle bir şey gerçek olabilir mi? İşin aslına birlikte göz atalım.

Esrarengiz adam, ana dili Fransızca olmasına rağmen Japonca da dahil birçok dili konuşabilmektedir.

Adam, pasaport kontrolünde Taured adında bir ülkeden geldiğini iddia eder. Göçmen memurları, böyle bir ülkenin var olmadığını belirterek adamı sorgulamaya alırlar.

Memurlara ısrarla böyle bir ülkenin var olduğunu ispatlamaya çalışan adam, Fransa ile İspanya arasında 1.000 yıldır var olduğunu söylediği ülkeyi harita gösterir ancak bu bölge aslında Andorra'dır.

Gizemli hikâye, herhangi bir kanıt bırakmadan otel odasında ortadan kaybolmasıyla son bulur.

Peki, hikâyenin doğru olma olasılığı var mı? Yani bu olay, zamanda yolculuğun kanıtı diyebilir miyiz?

Teyit sitesi Snopes'a göre bu hikâye, gerçekten yaşanmış bir olayın büyük ölçüde süslenmiş versiyonu.

Hikâyenin kökeni, 1959 yılında Japonya'ya girmek için sahte pasaport ibraz ettikten sonra Tokyo'da tutuklanan ve yargılanan John Allen Kuchar Zegrus'un olayı gibi duruyor.

John Allen Kuchar Zegrus'un sunduğu sahte pasaport, Tuarid Eyaleti'nin başkenti olan Tamanrasset'te verilmişti ve bilinmeyen bir dilde yazılmıştı.

Tamanrasset, günümüzde Cezayir'de gerçek bir şehir ve vilayettir. Tuareg ise Sahra'nın yerli Berberi halkıdır.

Zegrus; ülke, başkent, dil ve hatta sahte pasaport üretmeyi başaran bir dolandırıcıydı. Bu pasaportu, Orta Doğu'da seyahat ederken kullandı ancak Japonya'da yalanları ortaya çıkınca yakalandı.

Nitekim kendisi, Japonya'da sahte çekleri nakde çevirmesi nedeniyle 1 yıl hapse mahkûm edildi. Yani zamanla bu olay, şehir efsanesine dönüştü diyebiliriz.

Peki ya siz daha önce bu efsaneyi duymuş muydunuz?

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