Galaxy S8, Hafıza Kullanımı Konusunda Devrim Yarattı!

Samsung, telefona yüklü gelip balon gibi şişen ve kamyonla hafıza tüketen uygulamaların çoğunu artık kaldırmamıza izin veriyor.

Hepimiz, Samsung cihazlarının hafızalarında gereksiz bir doluluk olduğunun farkına varmışızdır. Örneğin fabrikasyon sürümüne göre cihaz 32 GB ise elimize net şekilde bu hafıza miktarıyla ulaşmamış, zamanla kullanımdan dolayı hafızada bir kalabalık söz konusu olmuştur. Kaldıramadığınız birçok uygulama ile baş etmek ve cihazınızı biraz olsun rahatlatmak, çoğu zaman pek mümkün olmamıştır. Elbette bu işte Google’ın da parmağı var; önceden kurulmuş temel aplikasyonlar, zamanla telefonun hafızasını şişiren balonlara dönüşüyorlar. Ancak Samsung Galaxy S6’dan bu yana mobil cihazlara karşı tutumunu değiştirmeye başladı ve Galaxy S8 ise bu eğilimin en büyük meyvesi oldu.

Ancak cihaza yüklü gelen ve sonradan kaldıramadığınız kürek kürek yazılımın (Deezer vb.) üreticilere ne kadar kar sağladığı da ortada. Ne olursa olsun tonla para verdiğimiz cihazlarda bu tip bot yazılımlar tabii ki istemiyoruz. Zaman zaman söz konusu yazılımları ortadan kaldırmak için cihazlarımıza root attığımız bile oluyor, garanti dışına çıkmasını hiç önemsemeyebiliyoruz. Fakat Samsung’un son cihazı S8 ile bu durum temelden değişmiş gibi görünüyor.

32 GB Galaxy S7, ROM'u ve önceden yüklenmiş uygulamalar tarafından kapatılan 8 GB'lık bir saklama alanına sahipti. Yani tam tamına 4’te 1’ini bu gereksiz yazılımlara ayırıyorduk. 64 GB Galaxy S8 ise şişmiş olarak gelen 12 GB’lık dolu alana sahip olarak elinize ulaşıyor. Ancak eskisi gibi yapışkan uygulamalar barındırmıyor, uygulamaların büyük kısmı silinebilir olduğu için kullanmadıklarınızı hemen cihazdan kaldırabiliyorsunuz.

Önceden yüklenmiş uygulamalar sonuçta fazla yer kaplamaz, zamanla güncelleme alır ve şişer. Bunların çoğundan kurtulma yeteneğinin kazanılması ise başlı başına bir nimet. Galaxy S6 içinde 50 kurulu uygulama ile birlikte gelirken -ki sistem uygulamalarını tenzih ederek söylüyorum- Galaxy S8 ise 37 uygulama ile geliyor ve çoğu da kaldırılabiliyor. Diğer bir kullanıcı dostu yenilikse bu sefer uygulamaların çoğunun kullanışlı olması şeklinde yorumlanabilir.

Balon uygulamalar ne kadar azaldıysa da ne yazık ki bitmedi:

Baktınız, gördünüz ve uygulamardan kaldırmak istediklerinizi kaldırdınız. Hala gözünüze çarpan gereksiz uygulamalar çok yüksek ihtimalle olacaktır. Ne kadar kullanışlı olsalar da kendi seçtiğiniz ya da daha önceden kullandığınız uygulamaları kullanmaya devam etmek için kökten bir temizlik istiyorsunuz. Örneğin Google Keep ve Evernote gibi iki benzer uygulamanın aynı anada telefonunuzda yüklü olması sizi pek memnun etmiyor ve kullanmadığınız uygulama da kaldırılamayanlar arasında. Eskiden yukarıda da bahsettiğimiz gibi böyle durumlardan kurtulmak için cihazlara Root atmak (kök yazılım yapısını kırmak) gerekirdi.

Artık bu kaldırılamayan uygulamaların bile rootsuz bir çözümü geldi. Her ne kadar 6,60 TL ücreti olsa da Samsung cihazlar için yazılmış BK Package Disabler (Samsung) uygulaması, cihazınızı garanti dışına çıkarmadan balon yazılımları kaldırmanızı sağlıyor. Galaxy S8 içindeki 25 uygulamayı tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Bir kolumuz, bir bacağımız hatta bir çift böbreğimiz gibi hayati olabilen telefonlarımızı temizlemek için Samsung’un S8 ile yaptığı atılımı ve her ne kadar ücretli olsa da birkaç uygulama sayesinde Android’in temel sorunlarından birini daha tarihe gömdük.

Detaylı Samsung Galaxy S8 incelememizi Lütfi'nin eğlenceli anlatımıyla hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Takipte kalın :)