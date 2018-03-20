Samsung Galaxy S9, iPhone X'dan Daha Dayanıklı

Bir sigorta şirketi, Samsung Galaxy S9 ve iPhone X için kırılma testi uyguladı. Bu testlerden çıkarılacak sonuç: Telefonlarınızı sakın düşürmeyin!

Samsung'un yeni amiral gemisi, "geliştirilmiş dayanıklılık" iddiasıyla satışa çıktı. Peki yeni Samsung Galaxy S9 ne kadar dayanıklı? iPhone X'a göre dayanıklılığı ne durumda? Akıllara takılan tüm bu soruların cevabını vermek için, SquareTrade adlı sigorta şirketi bazı testler yayınladı. Samsung Galaxy S9 için yapılan teste aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SquareTrade, testin sonucunda Galaxy S9'un, Galaxy S8 ve iPhone X'a göre kesinlikle daha dayanıklı olduğunu; ancak hâlâ yetersiz olduğunu belirtti. 1.8 m yükseklikten arka tarafı üzerine bırakılan Galaxy S9, tabiri caizse paramparça oldu. Galaxy S9 Plus'ın durumu çok daha kötü. Galaxy S9'un "kırılabilirlik puanı"nı 71 olarak belirleyen SquareTrade, Galaxy S9 Plus'a da 76 puan verdi. Bu puanlar ne kadar yüksekse, kırılma ihtimali o kadar yüksek demektir. iPhone X'a ise tam 90 puan veren şirket, Galaxy S9 serisinin iPhone X'dan çok daha dayanıklı olduğunu ortaya koymuş oldu. iPhone X'in testini de aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S9'un gerçekten "dayanıklı" olduğunu herkes kabul etse de, hâlâ geliştirilmeye ihtiyaç duyan bazı detaylar mevcut. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone X ile kıyaslandığında oldukça dayanıklı olan Galaxy S9 serisi sizce beklenen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?