Samsung’un Daima Açık Ekranı Artık GIF’leri Gösterebilecek

Samsung, son zamanlarda akıllı telefon sahiplerine birçok farklı kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Yeni gelen güncelleme ile beraber, artık telefonunuz uykudayken de GIF’leri ekranda gösterebilecek.

Teknoloji devi Samsung, kullanıcılarına farklı deneyimler sunabilmek için durmaksızın çalışıyor. Şimdi ise yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına geçen teknoloji devi, kullanıcılarını mest etmeyi planlıyor. Kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan şirket, yeni hamlesi olarak GIF’leri seçti. Eğer sizde bir Samsung kullanıcısı iseniz telefonunuzun ekranında; saati, bildirimleri, kalan pil yüzdesini ve diğer önemli bilgileri görebilmenin yanı sıra GIF’leri de görebileceksiniz.

Renkleri, saat sitilini ve daima açık ekran (AOD) stilini değiştirerek kendinizi daha özel hissedebilir, telefon ekranına her baktığınızda durumdan hoşnut kalabilirsiniz. Daha önce ekrana istediğimiz resimleri ekleyebiliyorduk. Bu bir aile resmi, manzara resmi veya düz duvar kağıtları gibi farklı seçenekler olabiliyordu. Şimdi ise son dönemlerde iyiden iyiye popüler olan GIF’leri yaratıcılığınızın sınırlarını geliştirmek için kullanabileceksiniz.

Konu ile ilgili olarak çalışmalar yapan Samsung, AOD yazılımın en son güncellemesi ile birkaç GIF seçeneği içeriyordu. Ancak şu an galerinizde bulunan herhangi bir GIF’i kullanmakta serbestsiniz. Tabi ki göz önünde bulundurmanız gereken nokta, GIF’in süresi olacak. Çünkü Samsung, özellikle pilinizin çok çabuk bitmemesi için GIF’leri sonsuza kadar çevirmeyecek. Muhtemelen sadece bir kez çevrilecek olan GIF’in döngüsü, ekrana iki kez dokunmanız halinde tekrarlanabilecek.

GIF seçeneğini elde etmek için, AOD’nin şu anki sürüme uygun oldundan emin olun, şu anki sürüm 3.2.26.4’tür. Bunun dışında GIF’ler Galaxy S8/S8+, Note 8 ve üzerinde çalışır durumda ancak çok yakında S9 ve S9+ üzerinde de çalışması hayal ediliyor. Peki siz bu güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz?